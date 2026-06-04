"У кікбоксингу я – це Усик": Верховен зізнався, як позбувся страху перед авторитетом українця

Біля пірамід Гізи в Єгипті відбувся поєдинок між Олександром Усиком та Ріко Верховеном. Представник Нідерландів зазнав поразки від українського чемпіона за секунду до завершення 11-го раунду.

Після бою кікбоксер поділився своїми враженнями від зустрічі з чемпіоном світу у надважкій вазі. Про емоції та перебіг поєдинку він розповів в інтерв'ю для ютуб-каналу Ring Magazine.

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Як Верховен оцінив бій проти Усика?

Верховен зазначив, що хайп навколо Усика виправданий, але на рингу він сприймає суперника як звичайну людину.

Ми багато працювали над цим, і це стало просто ментальною грою. Бо я знав, що я роблю. У кікбоксингу я – це Усик. Тож для мене він був просто людиною з двома руками та двома ногами. Йому не дозволялося використовувати ноги, і мені також,

– заявив кікбоксер.

Верховен також відзначив важливу роль свого наставника Пітера Ф'юрі. Тренер допоміг бійцю розслабитися та чітко дотримуватися обраної стратегії на поєдинок.

Щоб було легко, Пітер Ф'юрі постійно мені казав: "Насолоджуйся. Розважайся. Роби те, що робиш, і тренуйтеся наполегливо, дотримуйся плану, і все буде добре. Він не покаже тобі нічого, чого ти ще не бачив". Так і було,

– підсумував Верховен.

Усик – Верховен: коротко про бій

Станом на 11-й раунд двоє суддів фіксували нічийний рахунок (95 – 95), тоді як третій надавав мінімальну перевагу Верховену (96 – 94). У цьому раунді втома нідерландця стала помітною. Усик завдав потужного лівого аперкоту, який відправив Верховена у нокдаун. Після відновлення бою український боксер притиснув суперника до кута рингу та провів серію сильних точних ударів. Рефері зупинив бій за секунду до фінального гонгу, зафіксувавши технічний нокаут.

Усик успішно захистив свої чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA та IBF, а також отримав спеціальний титул "Король Нілу".

Після цього тріумфу українець зберіг статус непереможного чемпіона, довівши свій професійний рекорд до 25 перемог без жодної поразки. Верховен, відомий у кікбоксингу, у класичному боксі має два поєдинки: одну перемогу та одну поразку.