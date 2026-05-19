О котрій годині дивитися бій Олександр Усик – Ріко Верховен

Олександр Усик проведе бій по лінії захисту титулу WBC у надважкому дивізіоні проти нідерландця Ріко Верховена. Це буде перший із трьох запланованих українцем поєдинків перед завершенням професійної кар'єри.

Усик погодився на незвичного суперника, який зробив собі ім'я не в боксі, а у кікбосингу. Не менше подиву викликає і місце проведення бою, повідомляє 24 Канал.

Хто буде в андеркарді бою Усик – Верховен?

Опонентом Олександра Усика стане нідерландець Ріко Верховен, який упродовж років утримував за собою титул чемпіона світу з кікбоксингу у хевівейті. Спортсмени перевірять один одного на міцність у єгипетській Гізі, просто поряд з величними давніми пірамідами.

Організатори підготували досить довгий андеркард, до якого потрапив і ще один українець – Даніель Лапін.

Андеркард бою Усик – Верховен

Гамза Шираз (Велика Британія) — Алем Бегіч (Німеччина)

Джек Каттералл (Велика Британія) — Шахрам Гіясов (Узбекистан)

Френк Санчес (Куба) — Річард Торрез-молодший (США)

Мізукі Хірута (Японія) — Маї Соліман (Австралія)

Даніель Лапін (Україна) — Бенджамін Мендес Тані (Франція)

Басем Мамдух (Єгипет) — Джамар Теллі (США)

Султан Альмохаммед (Саудівська Аравія) — Діді Імпракс (Індонезія)

Махмуд Мубарак (Єгипет) — Алі Серункуга (Уганда)

Омар Хікал (Єгипет) — Майкл Калвалья (Кенія)

О котрій годині розпочнеться головний бій вечора Усик – Верховен?

Бій запланований на суботу, 23 травня. Попередньо очікується, що українець та нідерландець вийдуть на ринг близько 23 години за київським часом.

Але через насиченість карду та непередбачуваність інших боїв, які можуть тривати як повну дистанцію, так і завершитися достроково нокаутами, точний час назвати важко. Найбільш ймовірним є сценарій, за якого Олександр Усик та Ріко Верховен піднімуться в ринг не раніше 23:45.