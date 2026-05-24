"Мою країну обстрілюють": перші слова Усика після перемоги над Верховеном

Одразу після того, як Олександр Усик оформив свою 25-ту перемогу на професійному рингу, він звернув увагу глядачів по всьому світу та відвідувачів арени у Гізі, що Україна зазнає ракетної атаки росіян.

Перш ніж оцінювати бій або говорити про свою майбутнє, Усик розповів, що його рідні зараз перебувають в укритті під час російської атаки, пише 24 Канал.

Дивіться також Олександр Усик побив Ріко Верховена: українець здобув "Славу у Гізі"

Що сказав Усик після перемоги над Верховеном?

Після оголошення Майкла Баффера про те, що Олександр Усик захистив титули чемпіона світу з боксу в хевівейті завдяки перемозі технічним нокаутом над Ріко Верховеном в 11 раунді, до українця підійшов журналіст задля інтерв'ю в ринзі.

Замість того щоб говорити про бій, Олександр одразу заявив, що саме в цю мить Україна перебуває під російським обстрілом, а його рідні й близькі переживають цей важкий момент в укритті.

За словами Усика, перед боєм та під час поєдинку йому писала донька, яка казала, що любить його, та що їй страшно через російську атаку на Київ. "Ти обов'язково переможеш", – додала вона.

Після усіх заходів у ринзі Олександр завершив відповіді на запитання преси словами: "Слава Україні".