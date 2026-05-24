Олександр Усик побив Ріко Верховена: українець здобув "Славу у Гізі"

У єгипетській Гізі відбувся поєдинок Олександра Усика проти колишнього чемпіона світу з кікбоксингу у хевівейті Ріко Верховена. Українець виправдав звання фаворита й здобув 25-ту перемогу на профі-ринзі.

Поєдинок завершився достроково нокаутом у виконанні Усика, хоча це було дуже важко, можливо, складніше за все, що було в кар'єрі українця. Усик успішно захистив титул чемпіона світу за версією WBC і журналу The Ring, а також збереже свої інші пояси – IBF та WBA, повідомляє 24 Канал.

Як пройшов бій Усик – Верховен?

Верховен одразу почав втілювати в життя те, про що говорили експерти: якщо в нього і є шанс проти Усика, то це лише на відрізку перших чотирьох раундів, коли ще вистачає фізики. Ріко доволі активно рухався, не боявся лізти вперед і вже у першому раунді, а згодом і в наступних, намагався затиснути Олександра біля канатів.

Натомість Усик не форсував події, даючи собі час на розвідку й розуміння, з чим він має справу. Вже у третьому раунді українець почав працювати активніше, пройшли кілька фірмових ударів, але ініціатива все ще була на боці нідерландця.

Проте у 5-му раунді стали помітні перші ознаки втоми Верховена. Вибухових серій більше не було, натомість у позиційному боксі Ріко не виглядав так впевнено. Хоч і відверто не провалювався, а після пари раундів перепочинку почав дуже неприємно влучати Олександру.

На рівні 7-9 раундів у Короля кікбоксингу наче прокинулося друге дихання, він знову починав серії, від яких у вболівальників Усика точно стискалося серце. Влучання стали візуально болючими для Олександра.

У 10-му раунді Усик почав розуміти, що на записках суддів може бути не найкраща картина, тож спробував увімкнутися, але й отримав теж добряче. Сил залишалося все менше.

В 11-му раунді Усик зробив українське диво: бій завершився технічним нокаутом на користь українця. Спершу Верховен побував у нокдауні, а після цього встав, але розпочалося добивання з боку Олександра. Рефері зупинив це й зафіксував перемогу Усика.

Олександр Усик – Ріко Верховен: технічний нокаут в 11 раунді, дивіться відео: