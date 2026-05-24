Верховен подав протест на результат поєдинку з Усиком
Нідерландець Ріко Верховен вразив світ боксу, видавши дуже конкурентний бій з тричі абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. Зупинка поєдинку в 11 раунді викликала багато суперечок.
Сам "Король кікбоксингу" не розуміє, чому рефері не дав йому вийти на 12-ий раунд, зафіксувавши технічний нокаут за секунду до гонгу. Свою незгоду з результатом Ріко оформив юридично, написав спортсмен в інстаграмі.
Як Верховен прокоментував свою поразку?
Спершу Ріко гідно прийняв результат бою, опублікував у своїх соцмережах суддівські записки і вказав на те, що продовження бою навряд чи могло б призвести до його перемоги за рішенням рефері.
Проте вже дорогою до аеропорту команда переконала Верховена оформити офіційну скаргу на роботу рефері, який втрутився у бій за секунду до того, як гонг міг забезпечити нідерландцю перехід в останній 12 раунд.
Подали офіційний протест уже дорогою в аеропорт. Правила мають сенс лише тоді, коли вони застосовуються в моменти, коли це дійсно важливо,
– написав Верховен у сторіс.
Чи справді у Верховена "вкрали" перемогу?
Боксерська спільнота не має одностайної думки, що зупинка бою була неправильним рішенням з боку рефері – хоча про це говорять Дерек Чісора, Джейк Пол і навіть Ентоні Джошуа.
Але такі імениті спортсмени як Сауль Альварес та Енді Руїс вказують на те, що фактично рефері врятував Верховена від нокауту, а Усик виконав усе, що було потрібно для дострокового завершення поєдинку.