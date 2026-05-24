Вихід Олександра Усика на ринг проти Ріко Верховена у Гізі: як це було

У Єгипті все готово до початку головної події вечора "Слава у Гізі", під час якої Олександр Усик зійдеться з Ріко Верховеном за звання чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Українець вже вийшов на ринг, щоб протистояти "Королю кікбоксингу".

Традиційно шлях від роздягальні до канатів Усик подолав під пісню "Браття" Василя Жадана. А образ Олександра просто вражав, повідомляє 24 Канал.

Як Усик вийшов в ринг проти Верховена?

Після оголошення від найкращого у світі ринг-енаунсера Майкла Баффера про "початок вечірки" і пафосних відеороликів, створених, схоже, не без участі штучного інтелекту, Олександр рушив до рингу.

Його костюм нагадував римського легіонера чи давньоєгипетського воїна – шолом, захисна сорочка і довжелезний плащ. Усе це на тлі неймовірно яскравого феєрверку над пірамідами.

Вихід Олександра Усика у ринг проти Ріко Верховена – дивіться відео: