Укр Рус
Sport News 24 Бокс "Це додає віри та мотивації": Усик зустрівся з українськими воїнами
4 листопада, 15:19
3

"Це додає віри та мотивації": Усик зустрівся з українськими воїнами

Денис Іваненко
Основні тези
  • Олександр Усик зустрівся з українськими військовими, підтримуючи їх морально та роздаючи автографи.
  • Усик систематично допомагає українським воїнам, зокрема, нещодавно відвідав поранених бійців та передав боксерські рукавички на благодійний аукціон.

Олександр Усик у липні втретє став абсолютним чемпіоном світу. Після перемоги над Даніелем Дюбуа він продовжує відновлюватися й наразі невідомо, коли повернеться на ринг.

Поки боксер проводить час з родиною та займається важливою громадською діяльністю. Зокрема, напередодні він відвідав українських воїнів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр спеціального призначення "Омега".

Що відомо про зустріч Усика з військовими? 

Під час зустрічі зірковий спортсмен поспілкувався з військовослужбовцями та їх родинами. Олександр фотографувався, роздавав автографи й морально підтримав наших воїнів.

У пресслужбі підрозділу зазначили, що він поділився своїм досвідом, думками та енергією, яку неодноразово демонстрував на шляху до спортивних вершин. Такі зустрічі мають велике значення для бійців, адже вони додають віри в перемогу.

Такі зустрічі надзвичайно важливі для наших воїнів. Вони додають віри, мотивації та відчуття єдності – коли чемпіон світового рівня стоїть поруч і щиро підтримує тих, хто щодня боронить Україну,
 – йдеться у повідомленні.

Усик зустрівся з військовими / Фото з соцмереж ЦСП "Омега"

У підрозділі подякували боксеру за візит і зазначили, що пишаються Олександром Усиком, який є "людиною, яка своїми вчинками доводить: справжня сила народжується з любові до своєї землі".

До слова. Чинний абсолют систематично зустрічається з українськими воїнами та допомагає Силам оборони фінансово. Зокрема, напередодні він відвідав також поранених бійців ОШБ НПУ "Лють".

Нагадаємо, що Олександр Усик восени долучився до відновлення музею Романа Шухевича у Львові. Він передав на благодійний аукціон свої боксерські рукавички, а також зробив донат.

Що відомо про наступний бій Усика?

  • Українського боксера зобов'язали провести захист пояса WBO, обов'язковим претендентом на який є Фабіо Вордлі після перемоги над Джозефом Паркером.

  • Промоутер Френк Воррен заявив, що розпочалися переговори про проведення цього бою, який може відбутися в першій половині 2026 року.

  • Водночас чимало експертів та інсайдерів повідомляють, що Олександр Усик не зацікавлений у цьому поєдинку та може відмовитися від титулу заради більш грошовитих боїв.

  • Серед інших ймовірних суперників частіше за все називають Тайсона Ф'юрі, Мозеса Ітауму та Джейка Пола.

  • Сам Олександр Усик зберігає інформаційну тишу.