Усик назвав боксера, який має всі шанси стати майбутнім хевівейту

У суботу, 19 липня, Олександр Усик у Лондоні провів поєдинок з Даніелем Дюбуа. Вони билися за звання абсолютного чемпіона світу.

Українець здобув перемогу нокаутом у п'ятому раунді. Після цього він висловився про перспективи вже колишнього володаря титулу IBF, повідомляє 24 Канал із посиланням на Mail Sport Boxing.

Читайте також "Не виграємо жодної війни": зірковий боксер висловив бажання провести бій з Усиком в Україні

Що думає Усик про майбутнє Дюбуа в боксі?

Олександр Усик вважає, що британця рано списувати з рахунків. На думку українського боксера, той може знову виграти чемпіонський титул і навіть стати головною зіркою хевівейту.

Чи може Дюбуа стати майбутнім надважкого дивізіону? Так, звісно. Даніелю зараз 27 років, він молодий хлопець. Якщо він продовжить тренуватися, думаю, він знову може завоювати пояс,

– сказав Усик.

Зазначимо, що Даніель Дюбуа виступає на професійному рівні з 2017 року. За цей час він провів 25 боїв, у яких здобув 22 перемоги.

До слова. З трьох поразок двічі він програвав саме Олександру Усику. В їх першому очному протистоянні українець здолав "Динаміта" технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що раніше тренер Даніеля Дюбуа пояснив, чому Олександр Усик переміг його підопічного в реванші.