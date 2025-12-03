Усик назвав людину, яка змінила його кар'єру

Олександр Усик у 2024 році став королем надважкої вагової категорії в боксі. Він двічі здобував звання абсолютного чемпіона світу в дивізіоні й наразі є безапеляційним номером 1 у ньому.

Український боєць розповів, хто допоміг йому вибороти цей статус. Він назвав людину, яка дала йому шанс вийти на новий рівень, повідомляє 24 Канал із посиланням на iFL TV.

Кому вдячний Усик?

Олександр висловив повагу до голови Генерального управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейха. Він вдячний йому за співпрацю та організацію протистояння з Тайсоном Ф'юрі, після якого українця стали сприймати зовсім по-іншому в боксерській спільноті.

Я дуже поважаю Туркі, тому що він дав мені шанс. Я скористався цим шансом. Тому що багатьом компаніям, багатьом промоутерам не потрібен був цей бій. Два поєдинки з моїм другом, жадібним пузом. Я дуже поважаю цього хлопця та дуже дякую йому,

– сказав Усик

Зазначимо, що в першому поєдинку, який відбувся у травні 2024 року, Усик переміг Ф’юрі роздільним рішенням суддів. Взимку вони провели реванш і в ньому вже всі рефері визнали переможцем українця з однаковим рахунком 116:112.

До слова. Після двох боїв проти "Циганського короля" Усик провів поки лише один поєдинок. У битві за абсолют у липні він здолав нокаутом Даніеля Дюбуа.

У листопаді 2025 року Олександр втратив звання абсолютного чемпіона світу. Він відмовився від захисту титулу WBO, яким тепер володіє Фабіо Вордлі.

Що відомо про плани Усика?

Тривалий час українець зберігав інформаційну тишу та не озвучував свої кар'єрні плани. Він тільки запевняв, що не збирається вішати рукавички на цвях.

Напередодні ж Олександр несподівано назвав суперника, з яким сам хоче провести бій. Він заявив, що для нього пріоритетом є битва проти американця Деонтея Вайлдера.

В команді "Бронзового бомбардувальника" вже відреагували на такий варіант. Вони зацікавлені у цьому протистоянні та розглядають можливість його проведення у 2026 році.

Що відомо про боксерську спадщину Усика?