Бій уже призначений: де та коли відбудеться поєдинок Усик – Вордлі

Тимчасовий чемпіон WBO та WBA Фабіо Вордлі став наступним суперником Олександра Усика. Британець достроково переміг Джозефа Паркера, створивши справжню сенсацію.

Промоутером Фабіо Вордлі є добре відомий українським вболівальникам боксу Френк Воррен, який веде справи Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа. Засновник компанії "Queensberry Promotions" поділився інформацією про наступний бій між його клієнтом та Олександром Усиком, пише 24 Канал з посиланням на The Ring.

Де та коли відбудеться бій Усик – Вордлі?

Френк Воррен не сумнівається, що Олександр Усик погодиться на бій з Фабіо Вордлі. Представникам обох боксерів потрібно буде укласти угоду на поєдинок.

Бій уже призначений, тож зараз почнеться період переговорів. Якщо не вдасться досягти угоди, поєдинок буде виставлений на торги. Але я вірю, що ми домовимося. Бій відбудеться, звісно, лише наступного року. Думаю, це буде десь у березні. Я б хотів, щоб це було у Великій Британії, але для цього бою є лише два місця – або Ер-Ріяд, або Лондон. Я б провів його на "Вемблі",

– зауважив промоутер.

Тож наступний бій Усика варто очікувати приблизно у березні 2026 року. Це збігається з бажанням абсолютного чемпіона повернутися на ринг у наступному році.

Перед поєдинком з Джозефом Паркером мало хто вірив у Фабіо Вордлі. Проте він зумів усіх здивувати та здійснити апсет.

"Ти знаєш, чого очікувати від Усика, і ти знаєш, чого очікувати від Фабіо. Буде цікаво. Фабіо – один із найцікавіших боксерів світу. Виправте мене, якщо помиляюся, але за оцінками букмекерів Фабіо не міг би цього зробити з Паркером. Але знаєте що? Він продовжує це робити. Це факт.

Як усі казали перед боєм, є рівні. Є рівні, а потім є Фабіо Вордлі, у якого є "вирівнювач". Якщо він тебе зачепить ним, ти вибуваєш із гри. Звісно, Усик буде величезним фаворитом, я це розумію. Але якщо Фабіо його зачепить, Усик має мати надзвичайно міцне підборіддя, щоб витримати таку силу", – зазначив Воррен.

Що відомо про наступного суперника Усика?