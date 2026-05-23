Усик зустрівся з українськими ветеранами напередодні чемпіонського бою

Володар поясів IBF, WBO та WBA Олександр Усик поспілкувався з колишніми українськими військовослужбовцями. Зустріч проходила на місці майбутнього вечора боксу.

Панівний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик знайшов час для зустрічі з енергетиками, які захищали нашу державу у російсько-українській війні, а згодом повернулись до цивільної професії. Про це повідомив офіційний сайт компанії ДТЕК.

Що відомо про зустріч Усика з колишніми військовослужбовцями?

Подія відбулась 22 травня у єгипетському Каїрі, куди завітали українські ветерани. Чемпіон наголосив на важливості роботи, яку виконують співробітники енергетичної компанії.

Моя перемога – це чемпіонські пояси. Їхня перемога – це світло в домівки людей. Багато разів бився усі 12 раундів. Вони тримають світло вже п’ятий рік. Я бився проти найсильніших, та вони борються проти справжньої темряви. Я готуюся до бою місяцями, а вони щодня прокидаються, готуючись до бою за світло,

– сказав Усик.

У пресслужбі ДТЕК додали, що 39-річний боксер неодноразово відвідував енергетичні об’єкти та спілкувався з людьми, які там працюють.

Зазначимо, що того ж дня, 22 травня, відбулась офіційна церемонія зважування перед поєдинком Олександр Усик – Ріко Верховен. Претендент з Нідерландів показав на вагах 117,3 кілограма проти 105,8 кілограма в Усика.

Що потрібно знати про бій українця у Гізі?

Ввечері 23 травня Олександр відстоюватиме усі свої пояси у надважкій вазі (понад 90,7 кілограма). Ріко Верховен претендуватиме лише на титул WBC. Якщо нідерландець зуміє здобути перемогу – WBA та IBF стануть вакантними.

В Україні бій показуватиме сервіс "Київстар ТБ". У Польщі та Чехії цей бій з українськими коментарями можна переглянути на MEGOGO.