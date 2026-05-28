В Америці знищили шанси Усика в бою, про який мріє Аль-Шейх

Американський тренер Роберт Гарсія знайшов наступного суперника для Олександра Усика. Він вважає, що українець не зуміє здолати опонента з нижчих вагових категорій.

Колишній наставник Ентоні Джошуа Роберт Гарсія вважає, що непереможному американському важковаговику Девіду Бенавідесу потрібно йти у надважку вагу та одразу битись з Олександром Усиком. Його слова передає ютуб-канал YSM Sports Media.

Що сказав Гарсія?

За словами фахівця, володар титулу WBC у крузервейті (до 90,72 кілограма) Девід Бенавідес повинен відкинути думки про бій з кубинським представником надважкої ваги Френком Санчесом.

Я вважаю, що він має одразу йти на бій з Усиком. Я думаю, що Бенавідес переможе Усика. Так, серйозно. Я справді так вважаю. Я розумію, що це великий ризик і легким бій не буде, але я все одно думаю, що він здолає його,

– сказав Гарсія.

Зазначимо, що про бій американця та українця говорять уже певний час. Ще до поєдинку Усика проти Ріко Верховена про такий сценарій повідомляв інсайдер Майк Коппінджер.

Він у соцмережі X писав про те, що такий бій хоче організувати голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Хто такий Девід Бенавідес?

29-річний американський боксер дебютував на професійному ринзі у 16-річному віці.

Наразі Девід виграв усі 32 поєдинки, з яких 26 завершив достроково. Здобував чемпіонські пояси у двох вагових категоріях.

У 2024 році здолав українця Олександра Гвоздика у титульному бою за звання тимчасового чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,38 кілограма) за версією WBC.