Ліверпуль хоче замінити Салаха зіркою ПСЖ, який вибив англійців з Ліги чемпіонів

Мерсисайдська команда вже влітку може залишитись без своєї головної ударної сили. Замінити Мохамеда Салаха може лідер ПСЖ Усман Дембеле.

Вже по закінченню цього сезону Ліверпуль може залишитись без Мохамеда Салаха. Єгипетський нападник має контракт до літа 2025 року та поки не підписував нову угоду.

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Заміна з Парижу

Тим часом мерсисайдці вже шукають варіанти для заміни свого лідера. Раніше Ліверпуль цікавився нападником Реала Родріго, але тепер перемкнув свою увагу на зірку ПСЖ.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Fichajes, керівництво "червоних" зацікавилось трансфером Усмана Дембеле. Француз вразив босів клубу під час їхніх матчів в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Саме Дембеле забив єдиний гол ПСЖ на "Енфілді", після чого гості пройшли далі у серії пенальті. Повідомляється, що Ліверпуль готовий викласти 100 мільйонів євро за француза.

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Втім ПСЖ наразі не розглядає можливість продажу Усмана. Контракт 28-річного гравця з парижанами чинний до 2028 року. Поточний сезон складається для нападника якнайкраще.

У 33 матчах Усман оформив 29 голів і віддав шість асистів. Його команда впевнено лідирує в чемпіонаті Франції, випереджаючи Марсель на 16 очок.