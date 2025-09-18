Фани англійського Крістал Пелас під час матчу кваліфікації Ліги конференцій висловили незадоволення діями УЄФА. Такі дії вболівальників не залишилися поза увагою дисциплінарних органів.

Інцидент з вболівальниками трапився під час матчу плей-оф Ліги конференцій проти норвезького Фредрікстада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Athletic.

Читайте також Визначився календар матчів Динамо та Шахтаря у Лізі конференцій: відома дата та час

Яке покарання отримав суперник Динамо?

Фани "орлів" вивісили красномовний банер з написом: "УЄФА – мафія". Перформанс вболівальників потрапив у камери об'єктивів.

Банер вболівальників Крістал Пелас / фото Crystal Pix/MB Media

Цей банер фани Крістал Пелас розгортали також під час матчів проти Ліверпуля та Челсі.

Контрольно-дисциплінарні органи УЄФА розглянули порушення та винесли покарання. Лондонський клуб оштрафували на 10 тисяч євро.

Чому вболівальники Крістал Пелас виступають проти УЄФА?

У 2025 році Крістал Пелас вперше у своїй історії став володарем Кубка Англії. У фіналі "орли" сенсаційно перемогли Манчестер Сіті (1:0).

Окрім почесного трофея клуб отримав місце у розіграші Ліги Європи.

Однак УЄФА перевів Крістал Пелас до третього за престижністю єврокубка – Лігу конференцій. Все через порушення правил володіння кількома клубами.

Через це "орлів" понизили до Ліги конференцій, а їхнє місце у Лізі Європи отримав Ноттінгем Форест Олександра Зінченка.

Нагадаємо, що Крістал Пелас є суперником київського Динамо у Лізі конференцій. Суперники зіграють очний поєдинок 2 жовтня.

Раніше повідомлялося про заявку українських клубів у розіграші Ліги конференцій на сезон-2025/26. Боротьбу за трофей вестимуть Динамо і Шахтар.