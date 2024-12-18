28 листопада відбувся матч 4-го туру Ліги конференцій між Омонією та Легією. У протистоянні польська команда здобула перемогу з рахунком 0:3, пише 24 канал з посиланням на Legionisci.com.

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Омонії дали інше покарання

Вболівальники кіпрського клубу вивісили на матчі банер "17.01.1945 Червона армія звільнила Варшаву", що викликало бурхливу реакцію у польських фанатів. Сама Легія також негативно відреагувала на таку витівку.

Посольство Польщі на Кіпрі також відреагувало на інцидент, зазначивши, що радянська армія залишалася у Варшаві майже на 50 років після німецьких військ.

Дисциплінарний комітет УЄФА оштрафувала кіпрську Омонію на 12 000 євро за кидання сторонніх предметів на поле під час матчу, однак проігнорувала факт вивішення скандального банеру.

Відзначимо, що Легію також штрафували за плакати вболівальників. На матчі проти мінського Динамо польські фанати вивісили плакат з Лукашенком, за що клуб покарали на 17,5 тисяч євро.