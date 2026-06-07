Російських клубів не буде у єврокубках – УЄФА продовжила відсторонення на сезон 2026/27

У наступній єврокубковій кампанії представники російського чемпіонату не з’являться. Їх відсторонення залишається чинним.

Про те, що росіяни, яких відсторонили одразу після початку повномасштабної війни проти України не поповнять список учасників стало відомо з джерел УЄФА. Про це повідомив офіційний сайт організації.

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Що відомо про продовження санкцій?

У неділю, 7 червня, стало зрозуміло, що росіян немає у списках учасників змагань на майбутній сезон. Згідно з опублікованим розподілом місць на наступний єврокубковий цикл, російські клуби не отримали жодної квоти в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Зазначимо, що Росії немає у переліку "учасників змагань УЄФА". Це означає, що не лише клуби з цієї країни пропустять євросезон. Не буде росіян у Лізі націй, чемпіонатах з футзалу, Кубку регіонів та інших турнірах.

Ізоляція країни-агресорки у футболі: що відомо?

Наприкінці лютого 2022 року ФІФА та УЄФА виключили російські клуби й збірні з турнірів під своєю егідою. При цьому значно меншими є обмеження стосовно Білорусі. Представники цієї країни продовжують грати офіційні матчі, але домашні поєдинки проводять на нейтральних полях.

Попри це, у Москві все одно продовжують поводитись доволі нахабно. У квітні Генеральний секретар Російського футбольного союзу (РФС) Максим Мирофанов заявляв, що сподівається скоро побачити спортсменів країни-агресорки на найбільших змаганнях. Він вважав, що президент УАФ Андрій Шевченко не зуміє завадити.