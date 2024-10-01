У сезоні-2023/2024 Андрій Лунін виборов собі місце в основі через травму Тібо Куртуа. Сейвами українця неодноразово захоплювалися у мережі.

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Легендарні сейви Луніна

Пресслужба УЄФА поділилася ефектними порятунками українця у матчах проти РБ Лейпцига, Манчестер Сіті та Баварії. Видно, що організація захоплюється грою українця.

Нарізка сейвів Луніна від УЄФА: дивіться відео

Довідка. У сезоні-2023/2024 Андрій Лунін зіграв 31 матч.

Відзначимо, що 29 вересня Тібо Куртуа у матчі проти Атлетіко зазнав ушкодження і пропустить найближчі кілька матчів. Його замінить Андрій Лунін.