УЄФА збирається бойкотувати чемпіонат світу через плани Інфантіно

Намір президента ФІФА Джанні Інфантіно продати частки у Мундіалі приватним інвесторам обурив футбольну спільноту та політиків. Очільника світової організації звинувачують у тому, що він перетворює гру мільйонів на засіб особистого заробітку.

Особливо гостро відреагували в УЄФА. Європейський футбольний союз вивчає питання бойкоту змагань під егідою ФІФА – тобто Клубного чемпіонату світу-2029 та Мундіалю-2030, пише 24 Канал.

Чому УЄФА збирається бойкотувати чемпіонати світу

Джанні Інфантіно оголосив про створення компанії FIFA Forward Enterprise, яка матиме у своїй власності контрольний пакет акцій чемпіонату світу. Натомість міноритарні частки можуть бути реалізовані приватним інвестиційним фірмам. Одним із претендентів на придбання прав є компанія, заснована братом зятя Дональда Трампа, що лише посилює звинувачення Інфантіно в корупції.

В УЄФА вважають, що ФІФА остаточно перетнула червону лінію.

Душа футболу та його система управління – не товар, яким можна торгувати, особливо за повної відсутності прозорості щодо того, хто саме отримає від цього фінансову вигоду. Ніхто з нас не є власником футболу, і ФІФА не має права його продавати,

– наголосив УЄФА в офіційній заяві.

Що відомо про бойкот Мундіалю з боку УЄФА

Тепер у Ньоні вивчають можливість відмови європейських збірних та клубів від участі у турнірах ФІФА, що завдасть змаганням непоправної репутаційної шкоди.

Для УЄФА це вже не перша спроба переконати керівництво світової організації у неправильності обраного шляху і дискредитації Інфантіно як її керівника. Президент УЄФА Александер Чеферін бойкотував фінал чемпіонату світу у Нью-Йорку через незгоду з політикою ФІФА.