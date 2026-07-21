Чеферін своїм бойкотом нагадав про кричущу несправедливість у так званій "справі Балогуна", коли перед матчем з Бельгією нападнику збірної США скасували червону картку. Президент УЄФА вирішив показати, що не збирається просто миритися з такими діями світової федерації, пише 24 Канал.

Чому Чеферін пропустив фінал Мундіалю

Багатьох здивувало, що очільник УЄФА пропустив фінал, адже він був присутній на матчі-відкритті чемпіонату, в якому навіть не брали участь європейські збірні – Мексика тоді приймала Південну Африку.

Чеферін справді планував завітати на вирішальну гру, але скасував свій візит через накопичені випадки незгоди з політикою ФІФА. І мова не лише про скасування дискваліфікації Балогуна, яке стало останньою краплею і було названо УЄФА "безпрецедентним і невиправданим".

Ще до початку турніру посадовець різко розкритикував цінову політику щодо квитків на Мундіаль, заявивши, що вона "відбирає гру у найбільш відданих вболівальників". Чеферін пообіцяв, що на Євро-2028 переважна більшість квитків не будуть коштувати дорожче 60 фунтів стерлінгів.

Також президент УЄФА був обурений тим, що до Сполучених Штатів не пустили рефері із Сомалі Омара Артана, який вважається найкращим арбітром Африки. Чеферін навіть ініціював призначення цього судді на матч за Суперкубок Європи між ПСЖ і Астон Віллою.

Що відомо про "справу Балогуна"

Форварду Фоларіну Балогуну дозволили грати у матчі 1/8 фіналу проти Бельгії, хоча у попередній зустрічі він отримав пряме вилучення. Скасування дискваліфікації сталося після того, як президенту ФІФА Джанні Інфантіно зателефонував Дональд Трамп.

Балогун зрештою не допоміг збірній США уникнути поразки 1:4, він не відзначився жодними корисними діями.

Пізніше з'ясувалося, що рішення про скасування червоної картки було фактично одноосібно ухвалено головою профільного комітету ФІФА без консультації з колегами.