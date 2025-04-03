В УЄФА вшанували російського футболіста, якого ліквідували воїни ЗСУ

Європейський футбольний союз (УЄФА) вшанував пам'ять колишнього футболіста збірної Росії Олексія Бугаєва. Він брав участь у війні проти України.

Наприкінці 2024 року військовослужбовці ЗСУ ліквідували російського футболіста Олексія Бугаєва. Раніше його було засуджено до 9,5 років позбавлення волі за зберігання та перевезення наркотичних речовин.

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Черговий скандал за участі УЄФА

49-й Конгрес УЄФА в сербському Белграді розпочався з хвилини мовчання в пам'ять про членів "європейської футбольної родини", які пішли з життя за останній рік, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу УЄФА.

У списку опинився і колишній футболіст збірної Росії Олексій Бугаєв, який загинув на війні проти України. За допомогою армії він намагався уникнути в'язниці.

Вшанували і померлих українців – Михайла Фоменка, Анатолія Конькова, Володимира Лазаренка та Андрія Щепотьєва.

Відзначимо, що Бугаєв виступав за збірну Росії з 2004 до 2005 року, зігравши в 7 матчах.