УЄФА відмовила збірній України у хвилині мовчання: команди провели її під час гри – сильне відео
- Збірна України з футзалу перемогла Румунію з рахунком 3:1 у кваліфікації на Євро-2026.
- Футзалісти провели хвилину мовчання в пам'ять про загиблих у Сумах, попри відмову УЄФА, завдяки домовленості зі збірною Румунії.
- Головний тренер Олександр Косенко подякував румунам за підтримку та солідарність з Україною.
У вівторок, 15 квітня, збірна України з футзалу провела матч останнього туру у кваліфікації на Євро-2026. Суперником "синьо-жовтих" була Румунія.
Підопічні Олександра Косенка ще до початку цього поєдинку гарантували собі вихід на континентальну першість. Попри це вони підійшли до гри відповідально та здобули впевнену перемогу з рахунком 3:1.
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Солідарність від суперника та ганьба УЄФА
Напередодні цього матчу ганебну позицію продемонструвала УЄФА. Асоціація футзалу України хотіла розпочати його з хвилини мовчання в пам’ять про тих, кого у Вербну неділю вбила Росія в Сумах, але отримала відмову від організації.
Проте, за домовленістю зі збірною Румунії, футзалісти все ж таки змогли вшанувати загиблих. Усі присутні на арені провели хвилину мовчання вже після стартового свистка.
Як команди вшанували пам'ять загиблих у Сумах: дивіться відео
Головний тренер збірної України Олександр Косенко після завершення гри подякував суперникам за розуміння та демонстрацію солідарності з українським народом, повідомляє 24 Канал із посиланням на АФУ.
Чесно кажучи, болить серце та душа. Румуни це все розуміють і, не сумніваючись, одразу ж підтримали та сказали, що дійсно дуже важливо, щоб про це знав весь світ. Дуже жахливо те, що відбувається. Тому подякуємо ще раз румунам, що вони взяли в цьому участь,
– сказав Косенко.
Довідка. Збірна України з футзалу вперше в історії пройшла відбір на чемпіонат Європи, здобувши всі перемоги. Загальний баланс голів за шість матчів кваліфікації – 37:5.
Зазначимо, що Євро-2026 прийматимуть Латвія та Литва. Турнір триватиме з 18 січня по 8 лютого.