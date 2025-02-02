УЄФА знову зашкварилась: в організації висловили сподівання на повернення Росії

УЄФА зробила заяву щодо участі збірної Росії у міжнародних турнірах. В організації сподіваються, що ворожа країна повернеться на футбольну арену у 2025 році.

ФІФА наклала на Росію санкції через початок повномасштабного вторгнення. Через це країну усунули від усіх міжнародних змагань під егідою ФІФА та УЄФА.

Читайте також Анчелотті розкритикував суддівство після ганебної поразки від Еспаньйола

УЄФА хоче повернення Росії

Під час позачергової конференції Російського футбольного союзу (РФС) директор департаменту національних асоціацій Зоран Лакович заявив, що Росія має повернутися до "європейської спортивної родини".

Сподіваюся, що протягом цього року всі російські спортсмени, включаючи національну збірну Росії з футболу та клуби, нарешті повернуться на своє колишнє місце, де вони були до цієї ситуації. Вони повернуться до європейської спортивної родини,

– зазначив функціонер.

Він також пригадав ситуацію з Сербією у 1990-х роках, коли країну було відсторонено від міжнародних змагань через санкції ООН.

Відзначимо, що збірна Росії не візьме участь у європейській кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.