Історичний гол не врятував дебютанта: Колумбія вирвала перемогу в Узбекистану на ЧС-2026

Перший тур чемпіонату світу-2026 завершився поєдинком між збірними Узбекистану та Колумбії. Матч відбувся на легендарному стадіоні "Ацтека" в Мехіко.

Обидві команди виступають у групі К. Про підсумковий рахунок гри повідомляє 24 Канал.

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Узбекистан – Колумбія 1:3

Голи: Файзуллаєв, 60 – Муньйос, 40, Діас, 65, Кампас, 90+9

Збірна Колумбії здобула впевнену перемогу над Узбекистаном у першому турі групового етапу чемпіонату світу. Рахунок у зустрічі відкрили південноамериканці: Даніель Муньйос у дотик відправив м'яч у сітку після точної передачі від Луїса Діаса.

Узбекистан, який є абсолютним дебютантом Мундіалів, зумів відповісти історичним досягненням. Аббосбек Файзуллаєв забив перший в історії своєї країни гол на чемпіонатах світу, зрівнявши рахунок.

Успіх тримався недовго. Лідер колумбійців Діас точним ударом у дальній кут знову вивів свою команду вперед. Наприкінці компенсованого часу Хамінтон Кампас зняв усі питання про переможця, встановивши остаточний рахунок.

Огляд матчу Узбекистан – Колумбія: дивіться відео від МЕГОГО

Найкращим гравцем зустрічі визнали вінгера збірної Колумбії Діаса, який записав на свій рахунок гол та асист. Завдяки цьому успіху Колумбія одноосібно очолила свою групу.

В іншій грі фаворит групи Португалія сенсаційно втратила очки, зігравши внічию з ДР Конго (1:1).

У наступному турі 23 червня Узбекистан спробує реабілітуватися у грі проти Португалії, а 24 червня Колумбія зіграє з ДР Конго.