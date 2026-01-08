Український фігурист став одним із лідерів збірної США: несподівана історія успіху

Менш як місяць залишається до старту зимових Олімпійських ігор-2026 в Італії. У змаганнях з фігурного катання може взяти участь уродженець Харкова Вадим Колесник.

Українець Вадим Колесник у парі з Емілі Зінґас претендують на одну з путівок на Олімпіаду-2026 у складі збірної США. Пара талановитих фігуристів за крок від омріяної поїздки в Італію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Спорт.

Що відомо про українського фігуриста у збірній США?

Вадим Колесник народився 27 жовтня 2001 року у Харкові. На початку спортивної кар'єри виступав під прапором України на міжнародних змаганнях. У 2015 році в парі зі Златою Єфименко завоював срібну медаль у танцях на льоду на турнірі в Будапешті.

У 15-річному віці переїхав до США. Починаючи з 2017 року на міжнародних турнірах почав представляти американську збірну. Перший серйозний успіх прийшов у 2020 році, коли на чемпіонаті світу серед юніорів у Таллінні Колесник у парі з Ейвонлі Нгуєн завоювали золоту медаль.

Вадим зізнався, що у це період не отримував пропозицій від української федерації фігурного катання виступати за рідну збірну. Втім, такий варіант був малоймовірним ще через одну причину.

Я живу в Америці вже девʼять років. Думаю, мене б навіть не відпустили, тому що Америка в мене багато вклала,

– розповів Колесник.

Після чемпіонату світу дует Колесник – Нгуєн розпався. Пошук нової партнерки дещо затягнувся через епідемію коронавірусу. Врешті українець спробував сформувати пару з Емілі Зінґас. Американка раніше представляла Кіпр та не виступала у танцях на льоду. Втім, прориву в результатах довелося чекати три роки.

Довідка. У січні 2025 року Вадим Колесник став громадянином США. Фігурист повідомив про це на своїй сторінці в інстаграмі.

Які шанси Колесника поїхати на Олімпіаду-2026?

Переломним для Колесника став передолімпійський сезон. Фігурист залікував травму та склав конкуренцію провідним американським парам.

У жовтні 2025 року Колесник та Зінґас вперше завоювали медаль на рівні Гран-прі. У Китаї їхній дует поступився лише партнерам по збірній США – Медісон Чок та Евану Бейтсу. На етапі у Фінляндії американсько-українська пара здобула "бронзу", показавши найкращий результат за технікою у ритмічних танцях.

Для завоювання путівки на Олімпіаду-2026 залишився один крок – національний чемпіонат США, де визначаться володарі трьох ліцензій. Дует Колесник – Зінґас реально претендує одне з трьох місць.

