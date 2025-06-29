Навмисне вдарив у пах: зрадник України відзначився ганебним вчинком на турнірі ММА

Російський боєць ММА Валентин Молдавський, який до 2014 року виступав за збірну України, опинився в центрі скандалу на турнірі ММА. Колаборант в одному з моментів бою виконав заборонений удар.

У ніч на 28 червня в американському Чикаго відбувся турнір PFL World Tournament 7. У півфіналі Гран-прі важкої ваги зустрічалися колишній українець Валентин Молдавський та представник Молдови Олександр Романов, пише 24 Канал.

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Переможця бою забрали на ношах

У першому раунді поєдинку Молдавський завдав Романову удару ногою в пах. Молдаванин впав на канвас та не зміг самостійно піднятися. Його на ношах винесли з октагона.

Судді визнали переможцем потерпілого Романова, який вийшов у фінал Гран-прі. А Молдавський достроково залишив турнір. Втім, судді вирішили не дискваліфіковувати колишнього українця.

Відео скандального удару в пах

Що відомо про Молдавського