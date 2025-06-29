Навмисне вдарив у пах: зрадник України відзначився ганебним вчинком на турнірі ММА
- Російський боєць Валентин Молдавський виконав заборонений удар в пах під час турніру PFL World Tournament 7, через що його суперник Олександр Романов був винесений на ношах і визнаний переможцем.
- Молдавський, колишній українець, який змінив громадянство на російське у 2014 році, не був дискваліфікований, але достроково залишив турнір.
Російський боєць ММА Валентин Молдавський, який до 2014 року виступав за збірну України, опинився в центрі скандалу на турнірі ММА. Колаборант в одному з моментів бою виконав заборонений удар.
У ніч на 28 червня в американському Чикаго відбувся турнір PFL World Tournament 7. У півфіналі Гран-прі важкої ваги зустрічалися колишній українець Валентин Молдавський та представник Молдови Олександр Романов, пише 24 Канал.
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Переможця бою забрали на ношах
У першому раунді поєдинку Молдавський завдав Романову удару ногою в пах. Молдаванин впав на канвас та не зміг самостійно піднятися. Його на ношах винесли з октагона.
Судді визнали переможцем потерпілого Романова, який вийшов у фінал Гран-прі. А Молдавський достроково залишив турнір. Втім, судді вирішили не дискваліфіковувати колишнього українця.
Відео скандального удару в пах
Що відомо про Молдавського
- Валентин Молдавський народився на Луганщині.
- Він кілька разів ставав чемпіоном України з бойового самбо.
- У 2014 році у складі збірної України здобув бронзу на чемпіонаті Європи в Бухаресті.
- Після цього спортсмена переманили в Росію, де він змінив громадянство.
- Починаючи з 2015 року виступає у професійних турнірах ММА. На цей час у Молдавського 15 перемог та 5 поразок.