Газзаєв після ганебного прощання з Динамо виявився нікому не потрібним як футбольний фахівець. Натомість у свій 71 рік вважає себе в праві розповідати, що потрібно йти на війну, пише 24 Канал з посиланням на Sport.ua.

Що Газзаєв сказав про війну в Україні?

Екстренер Динамо розповів в етері пропагандистського російського псевдоспортивного каналу "Матч ТВ", що він думає про тих, хто вбиває українців та знищує цілі міста.

В історії життя будь-якої держави бувають періоди, коли потрібно стати на захист своєї батьківщини, свого народу, своєї сім'ї. Це має робити кожен громадянин. Ось це називається патріотизм і любов до батьківщини,

– цинічно заявив Газзаєв.

Чого Газзаєв досяг з Динамо?

Період роботи росіянина у київському клубі вважається одним із найбільш провальних в історії динамівців, що доводить статистика на Transfermarkt.

У чемпіонаті України сезону 2009/10 Газзаєв зміг зробити, здавалося, неймовірне: втратити перевагу над Шахтарем у 7 очок і фінішувати аж на 6 балів позаду донеччан.

Ще гірше справи були у єврокубках: Динамо провалило осінь, посівши останнє місце в групі Ліги чемпіонів, на наступний рік не змогло подолати кваліфікацію, а в Лізі Європи зганьбилося, зігравши внічию з білоруським БАТЕ та програвши молдовському Шерифу.

Яскравий підсумок "досягнень" Газзаєва у Києві – пластикова пляшка, яку кинув йому в обличчя один із вболівальників після чергової поразки.