Ба більше, у столичному колективі були присутні футболісти та фахівці з Росії. Хто з росіян грав та тренував гранд українського футбол – розповідає 24 канал.

Юрій Сьомін

8 грудня 2007 року Сьоміна представили у ролі головного тренера Динамо. Контракт російського тренера з київським клубом набрав чинності 1 січня 2008 року.

Сьомін в Динамо / Фото київського клубу

Він прийшов у Динамо, щоб врятувати клуб після провального початку сезону. І у результаті кияни посіли друге місце в чемпіонаті України, відставши від Шахтаря лише на 3 очки.

Наступний сезон для "біло-синіх" став одним з найкращим в історії клубу. У тій кампанії кияни завоювали чемпіонство без особливих проблем, випереджаючи Шахтар на 12 очок походу сезону.

Також відзначимо, що Динамо за часів Сьоміна дійшло до півфіналу Кубку УЄФА 2009. За крок до вирішального матчу "біло-сині" поступилися Шахтарю, який зрештою виграв турнір.

У 2009 році росіянин покинув київский клуб та став тренером Локомотива. Проте вже за рік він повернувся у столичний колектив, підписавши контракт на 3,5 роки.

У 2012 році Сьоміна звільнили з посади головного тренера Динамо. На останній пресконференції він заявив, що роки з "біло-синіми" були найкращими в його кар'єрі.

Відзначимо, що Олег Лужний, який перетинався з росіянином, в інтерв'ю SportArena розповів про ставлення екстренера Динамо до війни Росії проти України. Легенда київського Динамо заявив, що Сьомін вважає, що Путін вчинив правильно.

Ні, вони жодного разу не телефонували. Я читав інтерв’ю Сьоміна, де він сказав, що вважає, що Путін вчинив все правильно. Після цього я не хочу говорити з ним – навіть руки б йому не подав,

– сказав Лужний.

Окрім того, Сьоміна внесли у базу "Миротворець". Причиною для цього стала його підтримка російської армії та замаха на територіальну цілісність та суверенітет України, а також участь у спробах легалізувати окупацію Криму.

Валерій Газзаєв

Російського тренера призначили головним тренером Динамо після відходу Сьоміна у Локомотив. Газзаєв добре починав кар'єру у київському клубі, але у другій половині сезону 2009 – 2010 команда боролася лише за титул чемпіона України.

Газзаєв в Динамо / Фото київського клубу

У сезоні 2010 – 2011 росіянин не зміг з "біло-синіми" потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів. Тож 1 жовтня 2010 року він подав у відставку та покинув київський колектив.

Зазначимо, що у 2023 році Газзаєв в інтерв'ю пропогандистькому телеканалу "Матч ТВ" висловився про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Він наголосив, що підтримка війни, яку розпочала його країна – це справжній прояв патріотизму.

В історії життя будь-якої держави бувають періоди, коли потрібно стати на захист своєї батьківщини, свого народу, своєї сім'ї. Це має робити кожен громадянин. Ось це називається патріотизм і любов до Батьківщини,

– сказав екстренер Динамо.

Нагадаємо, що свого часу Газзаєв працював у Держдумі, а також був довіреною особою Володимира Путіна під час президентських виборів в Росії.

Олександр Філімонов

Російський голкіпер приєднався до Динамо у 2001 році. Проте за першу команду київського клубу він провів лише 4 матч, і у тому ж році його перевели у Динамо-2 (резервна команда), де він зіграв лише в одній грі.

Філімонов в Динамо / Фото київського клубу

Найбільше українському вболівальнику Філімонов запам'ятався у матчі між Росією та Україною у 1999 році в межах відбору на Євро-2000. Росіянин пропустив курйозний гол від Андрія Шевченка, який приніс нічию "синьо-жовтим".

Нещодавно колишнього футболіста Динамо внесли у базу "Миротворець". Причиною стали – участь у заходах, які спрямовані на героїзацію військових злочинців, які брали участь у вбивствах мирних громадян, знищення міст та сел України.

До слова. У складі київського клубу також виступали такі футболісти з Росії – Олексій Герасименко, Раміз Мамедов, Максим Деменко, Володимир Кузьмичов, Андрій Єщенко, Валерій Єсипов, Олександр Сонін, Аллан Дугблєй, Юрій Недашковський та Максим Федоров.