Более того, в столичном коллективе присутствовали футболисты и специалисты из России. Кто из россиян играл и тренировал гранд украинского футбол – рассказывает 24 канал.

Юрий Семин

8 декабря 2007 года Семина представили в качестве главного тренера Динамо. Контракт российского тренера с киевским клубом вступил в силу 1 января 2008 года.

Семин в Динамо / Фото киевского клуба

Он пришел в Динамо, чтобы спасти клуб после провального начала сезона. И в результате киевляне заняли второе место в чемпионате Украины, отстав от Шахтера лишь на 3 очка.

Следующий сезон для "бело-синих" стал одним из лучшим в истории клуба. В той кампании киевляне завоевали чемпионство без особых проблем, опережая Шахтер на 12 очков походу сезона.

Также отметим, что Динамо при Семине дошло до полуфинала Кубка УЕФА 2009. За шаг до решающего матча "бело-синие" уступили Шахтеру, который в итоге выиграл турнир.

В 2009 году россиянин покинул киевский клуб и стал тренером Локомотива. Однако уже через год он вернулся в столичный коллектив, подписав контракт на 3,5 года.

В 2012 году Семина уволили с должности главного тренера Динамо. На последней пресс-конференции он заявил, что годы с "бело-синими" были лучшими в его карьере.

Отметим, что Олег Лужный, который пересекался с россиянином, в интервью SportArena рассказал об отношении экс-тренера Динамо к войне России против Украины. Легенда киевского Динамо заявил, что Семин считает, что Путин поступил правильно.

Ни, они ни разу не звонили. Я читал интервью Семина, где он сказал, что считает, что Путин поступил все правильно. После этого я не хочу говорить с ним – даже руки бы ему не подал,

– сказал Лужный.

Кроме того, Семина внесли в базу "Миротворец" "Миротворец". Причиной для этого стала его поддержка российской армии и покушение на территориальную целостность и суверенитет Украины, а также участие в попытках легализовать оккупацию Крыма.

Валерий Газзаев

Российского тренера назначили главным тренером Динамо после ухода Семина в Локомотив. Газзаев хорошо начинал карьеру в киевском клубе, но во второй половине сезона 2009 – 2010 команда боролась только за титул чемпиона Украины.

Газзаев в Динамо / Фото киевского клуба

В сезоне 2010 – 2011 россиянин не смог с "бело-синими" попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Поэтому 1 октября 2010 года он подал в отставку и покинул киевский коллектив.

Отметим, что в 2023 году Газзаев в интервью пропогандистскому телеканалу "Матч ТВ" высказался о полномасштабном вторжении России в Украину. Он отметил, что поддержка войны, которую начала его страна – это настоящее проявление патриотизма.

В истории жизни любого государства бывают периоды, когда нужно стать на защиту своей родины, своего народа, своей семьи. Это должен делать каждый гражданин. Вот это называется патриотизм и любовь к Родине,

– сказал экс-тренер Динамо.

Напомним, что в свое время Газзаев работал в Госдуме, а также был доверенным лицом Владимира Путина во время президентских выборов в России.

Александр Филимонов

Российский голкипер присоединился к Динамо в 2001 году. Однако за первую команду киевского клуба он провел лишь 4 матч, и в том же году его перевели в Динамо-2 (резервная команда), где он сыграл лишь в одной игре.

Филимонов в Динамо / Фото киевского клуба

Больше всего украинскому болельщику Филимонов запомнился в матче между Россией и Украиной в 1999 году в рамках отбора на Евро-2000. Россиянин пропустил курьезный гол от Андрея Шевченко, который принес ничью "сине-желтым".

Недавно бывшего футболиста Динамо внесли в базу "Миротворец". Причиной стали – участие в мероприятиях, которые направлены на героизацию военных преступников, которые принимали участие в убийствах мирных граждан, уничтожение городов и сел Украины.

К слову. В составе киевского клуба также выступали такие футболисты из России – Алексей Герасименко, Рамиз Мамедов, Максим Деменко, Владимир Кузьмичев, Андрей Ещенко, Валерий Есипов, Александр Сонин, Аллан Дугблей, Юрий Недашковский и Максим Федоров.