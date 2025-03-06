Динамо несподівано підписало фіналіста Ліги Європи

У четвер, 6 березня, лідер сезону УПЛ-2024/2025 оголосив сенсаційний трансфер. Київське Динамо підписало контракт із Валерієм Лучкевичем.

Відповідну інформацію спершу про трансфер коментатор виклав у своєму телеграм-каналі "Коментаторська". Сергій Лук'яненко посилався на неназване джерело. Після чого інформацію підтвердили на телеграм-канал Динамо, повідомляє 24 Канал.

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Сенсаційний трансфер

Фланговий захисник перейшов до столичного гранда у статусі вільного агента. Контракт розрахований до кінця поточного сезону-2024/2025.

Валерій Лучкевич грає на позиції правого захисника, де у киян виступають Олександр Тимчик та його тезка Олександр Караваєв. Однак дещо раніше стало відомо, що Тимчик пропустить декілька наступних матчів Динамо через м'язову травму. Тому у розпорядженні Олександра Шовковського на цій позиції лише досвідчений Караваєв.

Що відомо про Валерія Лучкевича