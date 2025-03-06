Динамо несподівано підписало фіналіста Ліги Європи
- Київське Динамо підписало флангового захисника Колос.
- Контракт розрахований до кінця поточного сезону.
У четвер, 6 березня, лідер сезону УПЛ-2024/2025 оголосив сенсаційний трансфер. Київське Динамо підписало контракт із Валерієм Лучкевичем.
Відповідну інформацію спершу про трансфер коментатор виклав у своєму телеграм-каналі "Коментаторська". Сергій Лук'яненко посилався на неназване джерело. Після чого інформацію підтвердили на телеграм-канал Динамо, повідомляє 24 Канал.
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Сенсаційний трансфер
Фланговий захисник перейшов до столичного гранда у статусі вільного агента. Контракт розрахований до кінця поточного сезону-2024/2025.
Валерій Лучкевич грає на позиції правого захисника, де у киян виступають Олександр Тимчик та його тезка Олександр Караваєв. Однак дещо раніше стало відомо, що Тимчик пропустить декілька наступних матчів Динамо через м'язову травму. Тому у розпорядженні Олександра Шовковського на цій позиції лише досвідчений Караваєв.
Що відомо про Валерія Лучкевича
- За свою кар'єру в Україні пограв за Дніпро (68), Дніпро-1 (18), Олександрію (75) та у липні 2023-го року став футболістом Колоса (27).
- Разом із Дніпром доходив до фіналу Ліги Європи-2015.
- Лучкевич має за своєю спиною закордонний досвід, адже пів року виступав за бельгійський Стандарт (25 матчів).
- Пограв за різні юнацькі команди збірної України.