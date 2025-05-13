Жирона здобула мінімальну перемогу в матчі за виживанні: яку оцінку отримав Циганков

Іспанська Жирона провалила сезон у чемпіонаті Іспанії. В останніх поєдинках першості "біло-червоним" доводиться думати про збереження прописки в елітному дивізіоні.

Вальядолід – Жирона 0:1

Гол: Стуані, 80

У вівторок, 13 травня, відбулися перші три матчі 36 туру іспанської Ла Ліги. Каталонська Жирона на виїзді зустрічалася з головним аутсайдером чемпіонату Вальядолідом, пише 24 Канал.

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Без результативних дій, але з гарною оцінкою

У стартовому складі гостей вийшов українець Віктор Циганков. Вінгер був активним на полі та мав кілька нагод записати на свій рахунок забитий м'яч.

На 27-й хвилині зустрічі Віктор завдав красивого обвідного удару майже з кута штрафного майданчика. Однак голкіпер Вальядоліда у стрибку вибив м'яч на кутовий.

Відео гольового моменту Циганкова

Переможний гол у протистоянні на 80-й хвилині забив уругвайський форвард Крістіан Стуані, який скористався пасом Давіда Лопеса.

Жирона здобула важливу перемогу 1:0 над Вальядолідом та віддалилася від зони вильоту.

Віктор Циганков отримав високі оцінки від WhoScored та Sofascore – 7,4 та 7,6 бала відповідно. Це друга найкраща оцінка у складах обох команд.

У поточному сезоні Циганков зіграв 30 матчів у всіх турнірах, забив два голи та віддав чотири асисти.

Відеоогляд матчу Жирона – Вальядолід