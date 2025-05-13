Жирона здобула мінімальну перемогу в матчі за виживанні: яку оцінку отримав Циганков
- Жирона перемогла Вальядолід 1:0 завдяки голу Стуані на 80-й хвилині та піднялася на 13-те місце в таблиці.
- Віктор Циганков отримав високі оцінки за гру, хоча і не забив гол.
Іспанська Жирона провалила сезон у чемпіонаті Іспанії. В останніх поєдинках першості "біло-червоним" доводиться думати про збереження прописки в елітному дивізіоні.
Вальядолід – Жирона 0:1
Гол: Стуані, 80
У вівторок, 13 травня, відбулися перші три матчі 36 туру іспанської Ла Ліги. Каталонська Жирона на виїзді зустрічалася з головним аутсайдером чемпіонату Вальядолідом, пише 24 Канал.
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Без результативних дій, але з гарною оцінкою
У стартовому складі гостей вийшов українець Віктор Циганков. Вінгер був активним на полі та мав кілька нагод записати на свій рахунок забитий м'яч.
На 27-й хвилині зустрічі Віктор завдав красивого обвідного удару майже з кута штрафного майданчика. Однак голкіпер Вальядоліда у стрибку вибив м'яч на кутовий.
Відео гольового моменту Циганкова
Переможний гол у протистоянні на 80-й хвилині забив уругвайський форвард Крістіан Стуані, який скористався пасом Давіда Лопеса.
Жирона здобула важливу перемогу 1:0 над Вальядолідом та віддалилася від зони вильоту.
Віктор Циганков отримав високі оцінки від WhoScored та Sofascore – 7,4 та 7,6 бала відповідно. Це друга найкраща оцінка у складах обох команд.
У поточному сезоні Циганков зіграв 30 матчів у всіх турнірах, забив два голи та віддав чотири асисти.
Відеоогляд матчу Жирона – Вальядолід
- У турнірній таблиці Жирона піднялася на 13-те місце. В активі команди Мічела 41 бал.
- Вальядолід гарантовано вилітає в Сегунду. У 36 турах "біло-фіолетові" набрали лише 16 очок.