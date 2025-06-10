Ексдружина скандального форварда розвіяла домисли про роман з одноклубником Довбика

Нещодавно у мережі з'явились чутки щодо нового роману Ванди Нари. Колишню дружину Мауро Ікарді запідозрили у стосунках з півзахисником Роми.

Користувачі соціальних мереж пов'язували Нару з Леандро Паредесом. Дівчина відреагувала на чутки щодо роману з одноклубником Довбика, повідомляє 24 канал із посиланням на AS.

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Що сказала Нара про роман з Паредесом

У мережі з'явилось відео, де Ванда Нара разом з Леандро Паредесом бавиться у басейні. На кадрах видно, як футболіст Роми тримає дівчину, вони сміють, а також, ймовірно стрибають у воду.

Цей епізод з відео швидко розлетівся соціальними мережами. А також викликали бурхливе обговорення серед фанатів Ванди Нари та Леандро Паредеса.

Паредес та Нара на спільному відпочинку:

Ванда Нара спростувала чутки та фанатські домисли стосовно роману з Леандро Паредесом. Модель заявила, що це відео було знято у той час, коли півзахисник Роми виступав разом з її ексчоловіком Мауро Ікарді у Парижі.

Нара назвала це "кампанією маніпуляцій та насильства в її бік". Ванда запевнила, що відео, яке злили у соцмережі, зняла дружина Паредеса у дружньому контексті.

Модель розвіяла чутки, перебуваючи в аеропорту Буенос-Айреса, повернувшись додому після відпочинку в Європі.

Ванда Нара заявила, що відео з Леандро Паредесом – "не сенсація". Зі слів моделі, це просто згадка про життя в Парижі. Ніяких романтичних стосунків з футболістом в неї не було.

Раніше нова дівчина Мауро Ікарді опублікувала звабливі фото, які зробила під час відпочинку на пляжі.