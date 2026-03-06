Торгував з терористами, підіймав прапор "ДНР": що відомо про брата Сергія Бубки Василя

Рідний брат втікача з України Сергія Бубки після початку російсько-української війни вирішив залишитися у Донецьку. Там він продовжив вести бізнес і цілком адаптувався під незаконну владу спершу сепаратистів, а потім окупантів.

В Україні Василь Бубка – офіційно звинувачений у колабораціонізмі та фінансуванні терористів. 24 Канал розповідає найважливіше про брата колишнього очільника НОК.

Чим займався Василь Бубка?

За даними з Вікіпедії, старший брат олімпійського чемпіона і рекордсмена світу також спершу обрав для себе шлях у легкій атлетиці.

Але сягнути вершин, які підкорилися його молодшому братові, Василю Бубці не судилося. Його найкращий результат у кар'єрі – 5 метрів 86 сантиметрів. На Олімпійських іграх-1996 Бубці-старшому не вдалося виконати жодної вдалої спроби.

Після завершення спортивної кар'єри Василь Бубка подався у бізнес і політику. Разом з братом вони заснували підприємство "Монблан", а Василь був помічником Сергія, коли той обирався до Верховної Ради від проросійської Партії регіонів. Згодом і сам Василь став депутатом, але на рівні обласної ради.

Чому Василя Бубку звинуватили у колабораціонізмі?

Як пише "Український тиждень", Бубка-старший у Донецьку продавав пальне державним установам за вдвічі завищеними цінами. Коли Росія спровокувала війну на Донбасі і активувала сепаратистів, Василь почав працювати з новою терористичною "владою". Восени 2014 року він навіть взяв участь у святкування "дня прапора ДНР", тягаючи площею ганчірку терористів.

При цьому, як зазначає рух ЧЕСНО, Василю Бубці вистачило нахабства офіційно перереєструвати фірму "Монблан" у Волновасі, щоб залишатися в українському легальному полі.

У 2023 році журналісти-розслідувачі з проєкту Bihus.info встановили факти співпраці між компанією Василя і Сергія Бубки та окупантами. Виявилося, що "Монблан" продовжував постачати пальне керівникам донецьких бандитів, таким чином роблячи внесок у фінансування тероризму і війни.

На основі розслідування ЗМІ того ж 2023 року Офіс Генерального прокурора України надіслав Бубці-старшому повістки про виклик і оголосив про підозру. Служба безпеки України офіційно звинувачує його у колабораціонізмі, пособництві державі-агресору, участі в терористичній організації і фінансуванні тероризму.

При цьому, як зазначає український скелетоніст Владислав Гераскевич у Threads, Сергій Бубка є рівноцінним власником компанії, яка вчиняла усі ці протиправні дії, але проти нього, на відміну від брата, не було порушено кримінальних справ. Звинувачень було б достатньо для того, щоб запровадити проти колишнього президента НОК санкції – і таким чином позбавити його звання Героя України.