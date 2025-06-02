Василь Чеботар розвіяв чутки, які стосуються його коріння. Боксер наголосив, що він громадянин Молдови, повідомляє 24 канал із посиланням на Трибуна.

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Яке походження має Чеботар

Спортсмен заявив, що він ром та має громадянство Молдови. Василь Чеботар розповів, що він народився у Кишиневі, але так вийшло, що боксер все життя прожив в Україні.

Чеботар зазначив, що спочатку жив у Криму. Згодом Василь переїхав в Одесу, де пішов у перший клас.

Мене бачили завжди в Україні, як я тут боксував, представляв Україну і так далі. Але коли я почав боксувати в аматорах у 2021 році за Молдову, всі почали говорити, що я був українець, а потім різко почав за Молдову боксувати. Ні, я завжди був громадянином Молдови, завжди представляв Молдову, просто я все життя живу в Україні, тому так само представлятиму і Молдову. Представляю дві країни,

– розповів Чеботар.

Нагадаємо, що Василь Чеботар битиметься проти Александра Морено 7 червня. На кону поєдинку титул чемпіона світу WBC серед молоді у другій напівсередній вазі.