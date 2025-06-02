Василий Чеботарь развеял слухи, которые касаются его корней. Боксер подчеркнул, что он гражданин Молдовы, сообщает 24 канал со ссылкой на Трибуна.

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Какое происхождение имеет Чеботарь

Спортсмен заявил, что он ром и имеет гражданство Молдовы. Василий Чеботарь рассказал, что он родился в Кишиневе, но так получилось, что боксер всю жизнь прожил в Украине.

Чеботарь отметил, что сначала жил в Крыму. Впоследствии Василий переехал в Одессу, где пошел в первый класс.

Меня видели всегда в Украине, как я здесь боксировал, представлял Украину и так далее. Но когда я начал боксировать в любителях в 2021 году за Молдову, все начали говорить, что я был украинец, а потом резко начал за Молдову боксировать. Нет, я всегда был гражданином Молдовы, всегда представлял Молдову, просто я всю жизнь живу в Украине, поэтому так же буду представлять и Молдову. Представляю две страны,

– рассказал Чеботарь.

Напомним, что Василий Чеботарь будет драться против Александра Морено 7 июня. На кону поединка титул чемпиона мира WBC среди молодежи во втором полусреднем весе.