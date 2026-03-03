Виборов історичну нагороду: хто став першим медалістом України на Паралімпійських іграх

Україна дебютувала на Паралімпійських іграх у 1996 році в Атланті (США). Серед 30 спортсменів, які представляли нашу державу, один з них увійшов в історію як перший медаліст.

Легкоатлет Василь Ліщинський на першій для України Паралімпіаді виборов одразу дві нагороди – "золото" та "срібло". На найвищу сходинку п'єдесталу спортсмен піднявся у День Незалежності України, 24 серпня 1996 року, передає 24 Канал.

Дивіться також Відомий тревел-блогер представить Україну на Паралімпіаді

Якими були перші тріумфи України на Паралімпіаді?

На Іграх у Атланті Ліщинський здобув золоту медаль у штовханні ядра (F11) та "срібло" у метанні диску (F11).

Ці нагороди стали першими медалями України на Паралімпіаді в історії незалежної держави.

Це був визначний момент: перший успіх українського спортсмена на світовій арені після здобуття незалежності. Його золота медаль на Іграх в Атланті подарувала новий символ гордості для українського спорту – змагань, де перемога приходить не лише завдяки силі тіла, а й неймовірній силі духу.

Життя та шлях чемпіона

Як пише Вікіпедія, Василь Вікторович Ліщинський народився 18 березня 1964 року. Він почав займатися легкою атлетикою, зокрема метанням ядра та диску, у секції Київського обласного центру "Інваспорт".

Ліщинський представляв Україну на чотирьох Паралімпійських іграх (1996–2012). Окрім Aтланти, він здобував нагороди й на наступних Іграх:

у 2008 році в Пекіні – золоту медаль у метанні диску та бронзу у штовханні ядра

у 2012 році в Лондоні – срібну медаль у метанні диску

За свої досягнення він був нагороджений від держави орденами "За заслуги" та "За мужність".

Після спортивної кар'єри