Виборов історичну нагороду: хто став першим медалістом України на Паралімпійських іграх
- Василь Ліщинський став першим медалістом України на Паралімпійських іграх, вигравши золоту та срібну медалі в Атланті 1996 року.
- Ліщинський представляв Україну на чотирьох Паралімпійських іграх і був нагороджений орденами "За заслуги" та "За мужність" за свої досягнення.
Україна дебютувала на Паралімпійських іграх у 1996 році в Атланті (США). Серед 30 спортсменів, які представляли нашу державу, один з них увійшов в історію як перший медаліст.
Легкоатлет Василь Ліщинський на першій для України Паралімпіаді виборов одразу дві нагороди – "золото" та "срібло". На найвищу сходинку п'єдесталу спортсмен піднявся у День Незалежності України, 24 серпня 1996 року, передає 24 Канал.
Якими були перші тріумфи України на Паралімпіаді?
На Іграх у Атланті Ліщинський здобув золоту медаль у штовханні ядра (F11) та "срібло" у метанні диску (F11).
Ці нагороди стали першими медалями України на Паралімпіаді в історії незалежної держави.
Це був визначний момент: перший успіх українського спортсмена на світовій арені після здобуття незалежності. Його золота медаль на Іграх в Атланті подарувала новий символ гордості для українського спорту – змагань, де перемога приходить не лише завдяки силі тіла, а й неймовірній силі духу.
Життя та шлях чемпіона
Як пише Вікіпедія, Василь Вікторович Ліщинський народився 18 березня 1964 року. Він почав займатися легкою атлетикою, зокрема метанням ядра та диску, у секції Київського обласного центру "Інваспорт".
Ліщинський представляв Україну на чотирьох Паралімпійських іграх (1996–2012). Окрім Aтланти, він здобував нагороди й на наступних Іграх:
- у 2008 році в Пекіні – золоту медаль у метанні диску та бронзу у штовханні ядра
- у 2012 році в Лондоні – срібну медаль у метанні диску
За свої досягнення він був нагороджений від держави орденами "За заслуги" та "За мужність".
Після спортивної кар'єри
- Попри легендарний статус у паралімпійському спорті, життя Василя Ліщинського було непростим. Він тривалий час збирав швидкозшивачі та клеїв папки для паперів у товаристві сліпих.
- Пішов з життя титулований спортсмен 29 листопада 2015 року у віці 51 року.