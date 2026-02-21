Український тревел-блогер Владислав Хільченко представить Україну на Паралімпіаді у зимових видах спорту в Італії. Він потрапив до переліку спортсменів, які виступлять у парасноуборді, інформує fis-ski.
Дивіться також Росія та Білорусь зривають Паралімпіаду-2026 – Україна та інші держави масово оголошують бойкот
Як тревел-блогер став паралімпійцем?
33-річний український блогер, автор і ведучий ютуб-проєкту "Однією Правою" пройшов кваліфікацію на Паралімпійські ігри 2026 року.
Він виступатиме у дисципліні парасноуборд в класі SB-UL – категорії для спортсменів із порушенням або ампутацією верхніх кінцівок.
Участь Хільченка в Паралімпіаді має не лише спортивний, а й соціальний та культурний резонанс. Він демонструє приклад активного життя та подолання труднощів, а також привертає увагу до параспортсменів і можливостей людей з інвалідністю.
Шлях від YouTube до Паралімпіади
Владислав Хільченко розпочав свою медійну кар'єру як тревел-блогер, знімаючи відео про подорожі Україною та світом. Його ютуб-канал "Однією Правою" налічує майже 400 000 підписників, а сам Хільченко популяризує активний туризм, показуючи маловідомі маршрути, місцеву культуру й гастрономію.
У 2016 році він втратив руку внаслідок ДТП, але не лише повернувся до спорту, а й перетворив свою історію на джерело натхнення для інших: спорт, подорожі та відеоблогінг стали для нього способом життя.
Скандали перед Паралімпійськими іграми-2026
Міжнародний паралімпійський комітет дозволив участь росіян та білорусів у Паралімпіаді-2026 під національними прапорами, що викликало бойкот з боку українських посадовців.
Українські паралімпійці зможуть виступити на Іграх, але українські чиновники не відвідуватимуть офіційні заходи та закликають інших приєднатися до бойкоту.
Україна також закликає посадовців інших держав приєднатися до цього бойкоту й ігнорувати паралімпійські заходи – і дякує кожному з вільного світу, хто відгукнеться на цю ініціативу.