Украинский тревел-блогер Владислав Хильченко представит Украину на Паралимпиаде в зимних видах спорта в Италии. Он попал в перечень спортсменов, которые выступят в парасноуборде, информирует fis-ski.

Как тревел-блогер стал паралимпийцем?

33-летний украинский блогер, автор и ведущий ютуб-проекта "Одной Правой" прошел квалификацию на Паралимпийские игры 2026 года.

Он будет выступать в дисциплине парасноуборд в классе SB-UL – категории для спортсменов с нарушением или ампутацией верхних конечностей.

Участие Хильченко в Паралимпиаде имеет не только спортивный, но и социальный и культурный резонанс. Он демонстрирует пример активной жизни и преодоления трудностей, а также привлекает внимание к параспортсменам и возможностям людей с инвалидностью.

Путь от YouTube до Паралимпиады

Владислав Хильченко начал свою медийную карьеру как тревел-блогер, снимая видео о путешествиях по Украине и миру. Его ютуб-канал "Одной Правой" насчитывает почти 400 000 подписчиков, а сам Хильченко популяризирует активный туризм, показывая малоизвестные маршруты, местную культуру и гастрономию.

В 2016 году он потерял руку в результате ДТП, но не только вернулся к спорту, но и превратил свою историю в источник вдохновения для других: спорт, путешествия и видеоблогинг стали для него образом жизни.

Скандалы перед Паралимпийскими играми-2026