Ломаченко повертається в ринг: легендарний тренер зробив гучну заяву про камбек українця

Василь Ломаченко все ближче до сенсаційного камбеку після паузи у кар'єрі. На тлі чуток про новий бій ексчемпіона світу своєю думкою з 24 Каналом поділився легендарний український тренер Дмитро Сосновський.

Що сказав Сосновський про можливе повернення Ломаченка?

Сосновський заявив, що не здивований бажанням Ломаченка знову вийти в ринг. За словами тренера, українець залишається надзвичайно кваліфікованим боксером, який може прагнути статусу абсолютного чемпіона світу.

Він амбітний чоловік у боксі. Може Василь трохи відпочив і в нього з'явилося бажання стати абсолютним чемпіоном. Боксер він талановитий, від Бога, як то кажуть. Пояснити бажання Ломаченка мені складно, тому що я не спілкуюся ні з ним, ні з його батьком. Навіть якщо він захотів повернутися, щоб заробити кілька мільйонів доларів – він має на це право,

– заявив легендарний тренер.

Що відомо про наступний бій Ломаченка?

За інформацією talksport, Ломаченко планує повернутися восени 2026 року. Одним із головних варіантів для українця називають чемпіона IBF та WBO у другій напівлегкій вазі Емануеля Наваррете.

У разі успіху українець нібито хоче організувати мегабій проти Джервонти Девіса. Раніше сторони вже були близькі до домовленості про поєдинок, однак переговори зірвалися після паузи Ломаченка в кар'єрі.

Також у боксерських колах активно обговорюють можливий бій Ломаченка з Кейшоном Девісом, який неодноразово публічно викликав українця на поєдинок.

Чим відомий Василь Ломаченко?