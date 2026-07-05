Василь Ломаченко залишив Україну в пошуках майбутнього

Український боксер Василь Ломаченко цьогоріч шокував повідомленням про відновлення професійної кар'єри. Суперник скандального спортсмена досі невідомий, але Ломаченко вже поїхав з України для проведення переговорів.

Зараз колишній чемпіон світу перебуває у Сполучених Штатах. Там він вже встиг зустрітися з президентом WBO Густаво Олів'єрі, пише 24 Канал.

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Що відомо про повернення Ломаченка на ринг?

38-річний Ломаченко вирушив до США у супроводі свого менеджера Егіса Клімаса. Разом вони вже встигли поговорити з очільником однієї з чотирьох найпрестижніших боксерських організацій WBO – саме за її версією українець був чемпіоном світу спершу у напівлегкій, потім у другій напівлегкій, а зрештою і в легкій вазі упродовж шести років – з 2014 до 2020-ого.

Ймовірно, свій перший бій після повернення Василь Ломаченко проведе вже восени. Одним з найбільш імовірних суперників називали філіппінця Чарлі Суареса. Також чутки зводили українця у ринзі з Емануелем Наваретте, хоча на нього, можливо, довелось б чекати аж до наступної весни.

Які досягнення має Ломаченко?

Василь Ломаченко має два золота Олімпійських ігор, на аматорському рівні ставав двічі чемпіоном світу та один раз чемпіоном Європи.

Після переходу у профі вже в другому бою претендував на пояс чемпіона світу, але програв Орландо Салідо роздільним рішенням, яке експерти назвали несправендливим. Мексиканець, за підрахунками, понад 40 разів пробивав нижче пояса.

Втім вже в наступному бою Ломаченко все ж став володарем пояса WBO і утримував чемпіонство, двічі підіймаючись у вагових категоріях, до 2020 року, коли програв Теофімо Лопесу. Згодом була поразка Девіну Гейні у бою за три титули в легкій вазі, а останній поки свій бій Ломаченко провів у травні 2024 року проти Джорджа Камбососа, здобувши перемогу достроково.