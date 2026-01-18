12-річний хлопчик із Закарпаття тричі встановив світовий рекорд та готується до турніру у США

Василь Маєвський представлятиме Україну на змаганнях серед найсильніших дітей планети. Ба більше, юний спортсмен з Мукачівщини готується до рекорду Гіннеса.

Окрім того, 12-річний Василь вже встиг встановити три світові рекорди. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Мукачівську міську раду.

Що відомо про рекорди Маєвського?

Перший рекорд юний атлет встановив у 9 років, піднявши 20 разів гирю вагою у 16 кілограмів за 44 секунди. У 10 років Василь зміг покращити свій результат зі спортивним снарядом вагою у 24 кілограми – 15 разів за 48 секунд.

У 12 років він встановив третій світовий рекорд. Спортсмен із Мукачівщини підняв гирю вагою у 32 кілограм 16 разів за хвилину.

Раніше досягнення Василя у своєму фейсбуці прокоментувала очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

"Це – феномен, який природа дарує дуже рідко. Можливо, такі діти з'являються один раз на століття. Сила, яка не вкладається у звичні рамки. Хват, що ламає уявлення про дитячі можливості. Витримка, яка властива майбутнім чемпіонам світу! За цим рекордом – щоденна праця, тренування, спортивний характер і правильний тренер поруч – його батько", – зазначила вона.

Маєвський встановив світовий рекорд: дивіться відео

Хто такий Маєвський?