Динамо – гранд українського футболу з великою багаторічною історією. У київському клубі завжди грали визначні постаті для вітчизняного спорту.

Василь Рац беззаперечно легенда київського Динамо та українського футболу. 24 канал розповідає про кар'єру, досягнення та де зараз, а також чим займається колишній півзахисник.

Як Рац став легендою Динамо?

Василь Рац народився 25 березня 1961 року у селі Фанчиково, Закарпатська область. Колишній футболіст Динамо зробив свою кар'єру в українському футболі, хоча був етнічним угорцем.

Рац починав свою кар'єру у спортивному інтернаті Львова. Першим професійним клубом на футбольному шляху майбутньої легенди Динамо стали місцеві Карпати. Згодом півзахисник перебрався у Ниву.

У вінницькому клубі відбулося становлення Василя Раца, як футболіста. Саме тоді талановитого півзахисника помітило київське Динамо – у столичний клуб він перейшов у 1981 році.

У столичному клубі Рац став частиною "золотого покоління" Валерія Лобановського. Український футболіст разом з "біло-синіми" виграв чималу кількість трофеїв, відігравши ключову роль.

Які трофеї виграв Рац з Динамо? Василь Рац з Динамо став чотириразовим чемпіоном СРСР (1981, 1985, 1986, 1990), чотири рази здобув Кубок Радянського союзу (1982, 1985, 1987, 1990) та завоював Кубок володарів кубків (1988).

У складі збірної СРСР Рац відіграв у 47 матчах, відзначившись 4 голи. Півзахисник київського Динамо брав участь на чемпіонаті світу-1986 року, де відзначився у воротах Франції – його гол потрапив до списку найкращих на турнірі.

Рац забив Франції: дивіться відео

Рац також зіграв на ЧС-1990. У 1988 році футболіст "біло-синіх" у складі збірної СРСР став віцечемпіоном Європи, програвши 2:0 Нідерландам у фіналі турніру у Німеччині.

Як склався іспанський період у кар'єрі Раца?

У 1989 році Василь Рац покинув київське Динамо. Український футболіст перебрався до сонячної Іспанії, де виступав за Еспаньйол з Барселони – гравець приєднався на правах оренди.

Як повідомляє "Динамоманія", Рац розповідав про те, як тоді відбувся його перехід з Динамо в Еспаньйол. Футболіст зізнався, що київський клуб без його відома домовився про оренду з каталонцями.

То був ще радянський союз. І так вийшло, що мене без моєї згоди та без мого відома віддали в оренду на три місяці. Правда, я мав право вибору після оренди. Ми були на турнірі. Здається, в Амстердамі. І мені на номер почали телефонувати якісь журналісти й щось запитувати іспанською. А я ж нічого не розумів. Коли запитав у нашого адміністратора, він мені розказав, що Безверхий (перший президент Динамо) підписав контракт стосовно мене.

"Потім мене викликає Лобановський. Каже, що є така команда Еспаньйол, яку тільки прийняв в минулому тренер збірної Іспанії. І вона пропонує взяти мене в оренду на три місяці. А є ще Рейнджерс з Глазго, який пропонує контракт на три роки. З Еспаньйолом там вже все вирішено", – розповідав Рац.

Після завершення оренди Василю Рацу запропонували контракт. Проте футболіст відмовився, адже це могло вплинути на його кар'єру у збірній СРСР, та повернувся в Динамо.

Які проблеми виникли у Раца наприкінці кар'єри?

Вже у 1991 році Рац перейшов у Ференцварош, де став чемпіоном Угорщини (1992) та двічі завоював Кубок країни (1991, 1993). У 1993 році український футболіст завершив професійну кар'єру.

Відзначимо, що 31 грудня 1990 року перед переходом в угорський клуб з Василем Рацом стався дивний випадок, який міг поставити хрест на подальшій кар'єрі легендарного футболіста.

За інформацією "Чемпіона", у Раца виникли проблеми зі здоров'ям. Півзахисника Динамо паралізувало.

31 грудня потренувався на стадіоні Динамо. Прийняв душ. З мокрою головою простояв, намагаючись зловити таксі, близько 30 хвилин. Вдома з родиною посиділи, трохи випив і ліг спати. Вночі відчув себе не у своїй тарілці. Стало погано, не виходило поворухнути ні лівою рукою, ні лівою ногою. Паралізувало всю ліву сторону тіла. Дружина викликала швидку допомогу. Два тижні пролежав у госпіталі,

– розповідав Рац.

Проте все-таки Василь Рац зміг зіграти за Ференцварош. У цьому допоміг місцевий невропатолог, який дозволив йому виступати за угорський клуб, але за умови, що він буде кожного місяця проходити медогляд.

Чим займається Рац після завершення кар'єри?

Василь Рац проживав у Будапешті, коли місцеві бізнесмени попросили його про допомогу наведення мостів в Україні. Тоді легендарний футболіст пішов у сферу торгівлі та виробництва, заснувавши фірму "Рац і сини".



Рац через три роки після того, як покинув футбол розпочав кар'єру тренера. Легенда Динамо працював асистентом в угорському Ференцвароші (1996 – 1997).

У 2007 році Рац працював у тренерському штабі Динамо. А через чотири роки перебрався в Оболонь, де очолив молодіжну команду, а 31 жовтня по 26 листопада став виконував обов'язки головного тренера "пивоварів".

Зараз Василь Рац продовжує жити в Будапешті. Легенда Динамо та українського футболу працює координатором академії Мункач у селі Дерцен, Закарпатська область.

