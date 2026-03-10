Вірастюк проголосував проти нагороди для Гераскевича: рішення у Раді провалилося

У Верховній Раді провалили голосування щодо звернення до президента про нагородження українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Серед тих, хто виступив проти, був нардеп Василь Вірастюк.

Український парламент не підтримав ініціативу відзначити скелетоніста Владислава Гераскевича державним орденом "За заслуги". Голосування викликало резонанс, адже серед депутатів, які виступили проти, був легендарний стронгмен Василь Вірастюк, передає 24 Канал.

Дивіться також Рада провалила голосування щодо позбавлення Бубки та Клочкової державних нагород

Як відбувалося голосування?

У Верховній Раді розглядали запит до президента України щодо нагородження скелетоніста Владислава Гераскевича орденом "За заслуги". Однак необхідної кількості голосів для ухвалення рішення не набралося.

Під час голосування 66 депутатів підтримали ініціативу, 5 виступили проти, ще 12 утрималися, а 175 парламентарів не брали участі у голосуванні. У підсумку рішення не було прийняте.

Серед тих, хто проголосував «проти», був народний депутат від партії "Слуга народу" та почесний президент Федерації стронгмену України Василь Вірастюк. Натомість ініціативу підтримав колишній президент київського Динамо та почесний член УЄФА Григорій Суркіс.

Чому Гераскевич опинився у центрі уваги?

Ім’я Владислава Гераскевича активно обговорюють після скандалу на Олімпіаді-2026. Українського спортсмена дискваліфікували перед стартом змагань у скелетоні через "шолом пам’яті" із зображеннями українських атлетів, які загинули внаслідок російської агресії.

Сам спортсмен пояснював, що таким чином хотів вшанувати пам’ять загиблих колег. Проте Міжнародний олімпійський комітет вважав таке екіпірування порушенням правил щодо політичних меседжів на спортивній арені.

Історія з дискваліфікацією викликала широку реакцію у спортивній спільноті та українському суспільстві. Саме на цьому тлі з'явилася ініціатива відзначити Гераскевича державною нагородою.

Що відомо про скелетоніста?