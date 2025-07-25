Фанати Бешикташа атакували тренерський штаб Шахтаря під час матчу

У четвер, 24 липня, донецький Шахтар провів перший поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону 2025/2026. Клуб здобув перемогу над Бешикташем з рахунком 4:2

Після четвертого м’яча у ворота Бешикташа, забитого на 5-й компенсованій хвилині, представники тренерського штабу Шахтаря почали святкувати у пресложі. Це викликало агресивну реакцію з боку фанатів турецького клубу, пише 24 Канал з посиланням на журналістку Ірину Козюпу.

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Що сталося в ложі?

Після четвертого гола Шахтаря, який на п’ятій компенсованій хвилині оформив Кевін, представники тренерського штабу донецького клубу емоційно відреагували на успіх команди просто в ложі для преси. Це спровокувало агресивну реакцію з боку фанатів Бешикташа, які накинулися на них.

Представники штабу Шахтаря святкували четвертий гол команди у ложі преси й на них накинулися вболівальники Бешикташа. Але відразу втрутилася поліція і стюарди,

– написала Ірина Козюпа.

Напад на тренерський штаб: дивіться відео

Нагадаємо, що наприкінці матчу вболівальники турецького клубу також закидали Дмитра Різника різними предметами.