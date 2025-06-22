Моторошна трагедія на матчі в Алжирі: вболівальники загинули внаслідок падіння з трибун

Трагічна подія відбулася під час матчу в чемпіонаті Алжиру. Десятки людей постраждали через падіння з верхнього ярусу трибун місцевого стадіону.

У завершальному матчі чемпіонату Алжиру зустрічалися команди МК Алжир та Магра. Поєдинок завершився з рахунком 0:0, а господарі поля стали чемпіонами країни, пише 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що трапилося на матчі в Алжирі

Після фінального свистка фанати МК Алжир на верхньому ярусі під час святкування кинулися вперед. Внаслідок швидкого переміщення великої кількості людей бар'єр не витримав натиску. Це призвело до руйнування конструкції.

Частина людей з висоти впали на нижній ярок. Міністерство охорони здоров'я Алжиру повідомило про трьох загиблих вболівальників, а ще 70 отримали травми різного ступеня складності.

Відео падіння вболівальників з трибуни

Постраждалхи доправили до трьох лікарень. Футболісти та персонал МК Алжир звернулися до медичних закладів, щоб здати кров.

Президент Алжиру Абдельмаджид Теббун висловив щирі співчуття родинам загиблих та побажав швидкого одужання постраждалим.

Через трагедію святкування та вручення трофея чемпіонства було перенесено.

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