Уперше за 52 роки господарі Євро з футболу не матимуть гарантованого місця: що сталося
- Велика Британія, господар Євро-2028, вперше братиме участь у кваліфікації турніру, без гарантованого місця.
- Чотири країни-організатори мають два резервні місця, які будуть розподілені за результатами кваліфікації.
- Євро-2028 пройде з 9 червня по 9 липня, прийматимуть одразу чотири країни Британських островів.
Велика Британія, яка є господарем Євро-2028, візьме участь у кваліфікації першості. Такий випадок трапиться вперше в історії.
Кваліфікаційний раунд до чемпіонату Європи з футболу 2028 року складатиметься з 12 груп, у кожній з яких змагатимуться по чотири або п’ять збірних. За підсумками відбору до фінальної частини турніру потраплять 20 команд – це 12 переможців груп та вісім найкращих команд, що посядуть другі місця.
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Перший випадок в історії
Господарями Євро-2028 виступатимуть Англія, Шотландія, Вельс та Ірландія. Попри статус країн-організаторів, усі чотири збірні братимуть участь у кваліфікації та будуть розподілені по окремих групах, пише 24 канал з посиланням на УЄФА.
Однак для них зарезервовано два гарантовані місця у фінальному турнірі. Якщо жодна з господарських команд не проб’ється через основний відбір, право автоматичної участі отримають дві збірні з найвищим рейтингом УЄФА.
Механізм розподілу додаткових квот залежатиме від результатів господарів у кваліфікації:
Якщо жодна з країн-господарок не кваліфікується, вісім інших команд зійдуться у стикових матчах: півфінали та фінали з одного поєдинку визначать двох переможців.
Якщо одна з господарських збірних пройде кваліфікацію, решта команд змагатиметься у трьох мінітурнірах по чотири учасники — переможці кожного турніру отримають путівку на Євро.
Якщо всі чотири збірні господарів пройдуть відбір, жодна резервна квота не буде використана. Тоді вісім команд-учасниць плей-оф зіграють двоматчеві дуелі, переможці яких потраплять до фінального турніру.
Відзначимо, що Євро-2028 пройде з 9 червня до 9 липня. Вперше в історії турнір прийматимуть одразу чотири країни Британських островів.