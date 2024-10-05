Чемпіон WBO, WBC та IBF Артур Бетербієв, який через санкції проти Росії виступає під канадським прапором, готується до бою з ще одним росіянином Дмітрієм Біволом. Допомагає йому в цьому українець Єгор Великовський.

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Великовський допомагав готуватися до бою кадирівцю Бетербієву

24-річний український боксер провів серію спарингів проти Бетербієва. У своєму інстаграмі Великовський виклав спільне фото з Бербієвим та відео, на якому бере автограф у фаната Кадирова.

Після трьох тижнів непростих спарингів з чемпіоном світу відчуваю заряд мотивації, впевненості та відчуття нового етапу в моїй професійній карʼєрі,

– підписав допис Великовський.

Великовський разом з Бетербієвим / фото з інстаграму боксера

Бетербієв захоплюється Кадировим та не засуджує війну

Зазначимо, що Бетербієв відомий публічною підтримкою Рамзана Кадирова. Самопроголошений президент Чечні знаходиться під санкціями США, Канади та Великої Британії. Кадиров підтримує злочинну війну проти України та неодноразово закликав вбивати українців.

Крім того, Бетербієв назвав "хворим" Олександра Усика за його слова про росіян, які вбивають українців. Водночас росіянин у своєму інстаграмі вшановує пам'ять депортованих у роки Другої світової війни чеченців, але жодним словом не засуджує сталініста Путіна за аналогічні дії проти України.

У 2022 році Бетербієм оформив канадський паспорт, щоб не підпадати під санкції проти російських боксерів.

Нагадаємо, що Артур Бетербієв 12 жовтня проведе бій проти Дмітрія Бівола. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона у напівважкій вазі.