Рома мінімально обіграла Венецію у матчі Серії А: яку оцінку отримав Довбик

Команда Клаудіо Раньєра після двоматчевої безвиграшної серії здобула перемогу. Ця приємна для фанів Роми подія співпала з поверненням Артема Довбика до основи.

Венеція – Рома 0:1

Гол: Дібала, 57 (пена.)

У неділю, 9 лютого, відбувся матч 24-го туру Серії А між командами Венеція та Рома. У стартовому складі "джаллоросси" вийшов українець Артем Довбик, пише 24 Канал.

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Рома здобула перемогу після повернення Довбика в основу

Господарі поля протягом матчу більше володіли м'ячем. Проте гості частіше створювали небезпечні моменти поблизу воріт суперника.

Долю поєдинку вирішив гол на 57-й хвилині. Захисник Венеції Алессандро Маркандаллі у власному штрафному майданчику збив одного з гравців Роми. Одинадцятиметровий взявся виконувати Пауло Дібала. Аргентинець не залишив шансів голкіперу, відправивши м'яч під праву стійку. До фінального свистка рахунок не змінився.

Артем Довбик відіграв практично весь матч. Клаудіо Раньєрі замінив українського форварда на 2-й компенсованій хвилині на Елдора Шомуродова. Нагадаємо, що у двох попередніх матчах Довбик виходив на заміну.

Статистичний портал WhoScored постав Артему оцінку 7 балів. Це третій найкращий показник серед гравців Роми.

Відеоогляд матчу Венеція – Рома