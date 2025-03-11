Брутальне побиття у Рівному: Верес сенсаційно знищив Полісся

Після рестарту сезону української Прем'єр-ліги-2024/2025 Верес демонструє чудовий футбол. Рівненський клуб має дві перемоги в останніх трьох матчах чемпіонату країни.

Верес – Полісся 5:1

Голи: Степанюк, 13, 45, Дахновський, 56, Гайдучик, 65, Шевченко, 88 – Батіста, 33

У вівторок, 11 березня, відбувся матч чемпіонату України сезону-2024/2025 між Вересом та Поліссям. Гра завершилась розгромною перемогою рівненського колективу, повідомляє 24 канал.

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Злива голів

Верес підходив до матчу проти Полісся у ролі аутсайдера. Адже житомирці мають хороший колектив з чималою кількістю якісних легіонерів. Проте це не завадило "червоно-чорним" здобути розгромну перемогу.

Лік голам відкрив капітан Вереса Руслан Степанюк. "Вовки" згодом зрівняли рахунок зусиллями Факундо Батісти. Однак наприкінці першого тайму Степанюк знову вивів рівненців вперед.

У другому таймі Полісся остаточно посипалось. Спочатку Віталій Дахновський збільшив перевагу Вереса, а згодом завдяки успішній грі на контратаках Микола Гайдучик та Євген Шевченко добили безсилих "вовків".

Відеоогляд матчу Верес – Полісся: