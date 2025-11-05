"Не хотів бути туристом": Верняєв розповів, чому не представляв Україну на ЧС з гімнастики

Олег Верняєв є одним з найкращих гімнастів в історії України, який досягав успіху на Олімпійських іграх. Проте цього року спортсмен залишився без участі на чемпіонаті світу.

Ще у вересні головний тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський розповів про невключення до заявки команди Верняєва. Сам спортсмен в ексклюзивному коментарі 24 Каналу висловився про цю ситуацію.

Чому Верняєв не поїхав на чемпіонат світу?

Олег відвідав Всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine 2025. Під час неї гімнаст пояснив, що не поїхав на Мундіаль в Джакарті через травми.

Цей рік був індивідуальним роком після Олімпійських ігор і тут немає відбору на Ігри. Так сталося, що після чемпіонату Європи в мене пішла низка травм. То ребро зламав, то одну кість травмував. Потім готувався до чемпіонату України і травмував іншу. Старі травми вилазять. Я зрозумів що на чемпіонат світу я просто не встигну підготуватися, а їхати просто так туристом – це не моя тема. І я почав шукати варіанти, як лікуватися,

– розповів Олег.

"Потім, коли вже почав повний курс лікування, лікар сказав, що ми не встигнемо і краще поберегти себе. На тому зійшлись, що цей чемпіонат світу ми пропустимо. Пріоритетність на наступний роки, тому що там у нас Чемпіонат Європи та відбір на чемпіонат світу. Потім з чемпіонату світу на наступний. І потім вже буде останній командний відбір на Олімпійські ігри", – каже Верняєв.

Підготовка до Олімпіади-2028

Наступна Олімпіада відбудеться у 2028 році в Лос-Анджелесі. Олег налаштований серйозно підготуватися до неї. На його думку, команді важливо кваліфікуватися на Ігри, адже в Україні є чимало перспективних гімнастів.

Верняєв акцентував на тому, що хлопцям необхідно працювати та прогресувати, щоб розуміти, що таке Олімпійські ігри і що таке командний відбір, Загалом команда ліцензія включає в себе п'ять місць.

За всю історію незалежності українська команда не потрапила на Олімпіаду тільки в Пекіні у 2008 році. Тому Олег зізнався, що йому не хочеться переривати цю серію.

"Є Назар Чепурний молодий, є Владислав Грико. Він старший, але він такий стабільний багатоборець командний. І у нас є 5 – 6 молодих хлопців, які за ці 2 – 3 роки можуть спрогресувати. У 2009 році я переїхав в Київ. Я був ще під питанням не те що для збірної, а просто, щоб кудись потрапити. А у 2011-му я вже виступав на Олімпійських іграх і виграв свою першу медаль на чемпіонаті Європи", – ділиться думками олімпійський чемпіон.

Тому 2 – 3 роки – це багато часу. Я бажаю всім здоров'я як фізичного, так і ментального. Ми всі разом працюємо, у нас все адекватно в команді, один одному допомагаємо. Сподіваюсь, що всі будуть розуміти, що потрібно віддаватися на максимум задля того, щоб відібратися на Олімпійські ігри,

– резюмував Верняєв.

Як Україна виступила на ЧС без Верняєва?

Відзначимо, що чемпіонат світу-2025 пройшов у столиці Індонезії Джакарті з 19 по 25 жовтня. Україна була представлена десятьма гімнастами – 6 чоловіків та 4 жінки.

За підсумком кваліфікації тільки двоє з них вийшли у фінальну стадію змагань. Назар Чепурний в опорному стрибку здобув бронзову медаль, а Владислав Грико посів 22 місце у багатоборстві.