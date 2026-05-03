У мережі спливли рідкісні фото з весілля Блохіна та Дерюгіної

У мережі показали унікальні кадри з весілля легендарного футболіста Олега Блохіна та королеви художньої гімнастики Ірини Дерюгіної. Зіркова спортивна пара побралася ще у 1980 році.
Архівні світлини із сімейного альбому, розміщені на favoritmarket, знову нагадали, якою гучною подією було весілля двох суперзірок радянського спорту. Фото із РАЦСу, святкування та домашньої атмосфери показали пару в один із найщасливіших моментів їхньої історії.
Що відомо про весілля Блохіна та Дерюгіної?
На момент одруження Блохін уже був футбольною суперзіркою київського Динамо, володарем "Золотого м'яча", а Дерюгіна – дворазовою чемпіонкою світу з художньої гімнастики. Їхній союз у 1980 році називали справжнім поєднанням двох спортивних епох.
Подружжя прожило разом майже два десятиліття, а у 1983 році в них народилася донька Ірина, яка також згодом стала відомою у спортивному та творчому світі.
Як починалася історія кохання Блохіна і Дерюгіної?
Історія їхніх стосунків почалася у період, коли обоє були на піку спортивної слави. Вони швидко стали однією з найобговорюваніших пар СРСР, адже поєднали футбол і гімнастику в одну зіркову сім'ю.
Архівні кадри нині викликали хвилю ностальгії серед уболівальників, які пригадали не лише спортивні перемоги Блохіна та Дерюгіної, а й час, коли їхнє весілля вважали справжньою подією року.
Чому розлучились Блохін та Дерюгіна?
- У 1999 році стало офіційно відомо про розлучення пари, після 19-ти років сімейного життя.
- Тоді було мало відомо про причини розриву стосунків, але пізніше Дерюгіна пролила світло на мотиви такого вчинку. Вона заявила, що це її ініціативою було розлучитися.
- Ірина після цього мала ще один шлюб, який також не став довгим. У свою чергу Блохін доволі швидко знайшов нову кохану на ім'я Анжела, з якою одружився вже за рік після розлучення з Іриною.